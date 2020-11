Immortals Fenyx Rising présente ses trois extensions post-lancement

Pour dire au revoir à l’année 2020 Ubisoft est prévu pour le lancement Immortels Fenyx Rising, une aventure totalement originale et pleine d’humour. Au-delà de ses sagas classiques, l’entreprise prévoit que cette œuvre ait une longue vie qui durera des centaines d’heures pour profiter de son monde, et c’est pourquoi elle se prépare déjà contenu post-lancement multiple.

Grâce à son Web officiel, Ubisoft a présenté ses projets futurs pour Immortels Fenyx Rising, qui inclut jusqu’à trois extensions. Ces trois packs de contenu seront accompagnés de divers défis quotidiens, de concours communautaires, d’articles cosmétiques et bien plus encore. Ci-dessous, nous vous proposons tous les détails sur chacun d’eux.

Extensions post-lancement

Un nouveau dieu: Dans ce DLC, le personnage de Fenyx monte à l’Olympe pour effectuer toutes sortes de tests avec de nombreux dieux qu’il a rencontrés lors de son voyage à travers Isla Dorada. Ces défis comprendront de nouveaux types de puzzles, et une fois qu’ils seront tous surmontés, le tout-puissant Zeus pourra être défié.

Mythes du Royaume de l’Est: Dans cette extension, de nombreux changements seront introduits. Le premier d’entre eux réside dans le personnage contrôlable lui-même, allant de Fenyx à Ku, un héros oriental qui se lance dans une aventure en chine. Sur son chemin, il doit vaincre toutes sortes de créatures de sa terre et il rencontrera de nombreux dieux de la mythologie chinoise.

Dieux perdus: Le troisième pack d’extension introduira un nouvelle héroïne nommée Ash et il y aura un retour à la culture grecque. Cette jeune guerrière présentera un style de combat totalement différent de Fenyx ou Ku, et sa mission sera de réunir les dieux de l’Olympe.

Immortels Fenyx Rising sera mis en vente à partir du prochain 3 décembre pour PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia, et aussi pour Série Xbox Oui Playstation 5. De plus, Ubisoft a confirmé que Les utilisateurs de Stadia peuvent désormais profiter à nouveau de la démo officiel du jeu gratuitement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂