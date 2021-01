Immortals Fenyx Rising Patch 2.0 maintenant disponible, ajoute le support DLC, Haptic Feedback sur PS5

Une nouvelle mise à jour pour Immortals Fenyx Rising a débarqué sur PS5 et PS4. Le patch 2.0 prend en charge le premier DLC du jeu, A New God. Il promet également de résoudre un certain nombre de problèmes embêtants qui n’ont pas encore été résolus et ajoute des commentaires haptiques sur PS5. Cool! Il pèse environ 2,2 Go sur les systèmes Sony.

A New God, l’extension susmentionnée, n’a pas encore de date de sortie officielle – mais une fuite il y a quelques semaines peut avoir dépassé le calendrier. Selon cela, A New God sera lancé le 21 janvier – et cette dernière mise à jour le confirme.

Notes de mise à jour Immortals Fenyx Rising Update 2.0

Points forts

Ajout de la prise en charge du contenu DLC à venir « A New God »

Plusieurs correctifs de localisation.

Diverses corrections de bogues et améliorations de stabilité.

Activités

Correction du problème lorsque (SUPPRIMÉ) cesse de vous combattre dans le combat de l’histoire principale de la région du trône de Zeus.

[Photomode] Correction de plusieurs problèmes avec plus de 50 photos.

[Photomode] Les photos d’amis sont désormais priorisées sur la carte et correctement identifiées.

Correction d’un problème où les éléments de jeu disparaissent après un voyage rapide.

Correction d’un problème où le Fenyx restait bloqué après un voyage rapide.

Gameplay

Correction d’un problème où le joueur restait coincé derrière un mur invisible après avoir pillé un coffre dans les donjons.

Correction d’un problème où la personnalisation du bouton d’action « Esquiver » affectait le bouton d’action « Sprint » et vice-versa sur un contrôleur.

Ajustement de l’obtention «Look, No Hands» pour être uniquement dans les coffres-forts comme décrit.

Correction du comportement de l’arc « Galewind » pour qu’il corresponde à sa première description d’avantage.

Interface utilisateur

La personnalisation visuelle reste désormais appliquée lors du changement d’arme ou d’armure.

Graphique

La flèche guidée peut maintenant être vue de plus loin.

Système

[PS5] Retour haptique ajouté à diverses actions de combat.

Êtes-vous fan des Immortels? Déployez vos ailes dans la section commentaires ci-dessous.