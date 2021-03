Immortals Fenyx Rising: Myths of the Eastern Realm Expansion est maintenant disponible sur PS5, PS4

La deuxième et sans doute la plus excitante extension d’Immortals Fenyx Rising est disponible aujourd’hui sur PlayStation 5 et PS4. Intitulé Mythes of the Eastern Realm, cela n’a pas grand-chose à voir avec le jeu principal. Au lieu de cela, il s’agit essentiellement d’une toute nouvelle aventure basée sur la mythologie chinoise, mettant en vedette un nouveau héros nommé Ku. L’histoire n’est pas aussi longue que ce que vous pouvez trouver dans la version principale, et la carte du monde ouverte n’est pas aussi grande, mais d’après ce que nous comprenons, c’est toujours une expérience de taille raisonnable.

Myths of the Eastern Realm a en fait été dirigé par le studio chinois de l’éditeur, Ubisoft Chengdu. Le DLC reskins et réutilise beaucoup de contenu de l’aventure de Fenyx, mais si vous avez envie de plus d’immortels, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper.

La nouvelle extension fait partie de la passe de saison du jeu, ou vous pouvez la récupérer séparément pour 11,99 € / 14,99 €.

