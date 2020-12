Immortals Fenyx Rising et ses similitudes avec Breath of the Wild

Bien qu’ils n’aient pas beaucoup d’importance quand les choses se passent

La légende de Zelda: le souffle de la nature c’est un jeu. Il présente quelques lacunes, comme le système d’armes (et qu’elles se cassent constamment) ou certains temples, dont la difficulté est plus que discutable. Cependant, il a servi à marquer parfaitement quelle est la prochaine étape dans le genre des jeux en monde ouvert, ou du moins, une alternative plus que plausible. Cependant, comme tout ce qui est bon dans la vie, ces concepts seront utilisés et joués pour essayer de les affiner encore plus, quelque chose de positif. Pour avancer dans un genre et proposer quelque chose d’amélioré ou de différent, il faut explorer ces fondations et construire autour de lui. Âmes sombres ou Metroid sont les jeux qui me viennent à l’esprit lorsque ce sujet est abordé, et peut-être Metroid Il n’a pas été aussi exploité, mais ses mécanismes ont été extraits des deux et appliqués dans d’autres jeux. Je ne parle pas d’être inspiré, comme cela peut être le cas avec Chevalier creux, qui prend des éléments des deux jeux pour créer un chef-d’œuvre mais qui est unique, mais de ceux qui copient et collent directement des éléments qui ne déterminent pas le succès direct du jeu.

Les imitateurs existent, c’est inévitable. Impact Genshin et Immortels Fenyx Rising Ils sont arrivés il y a peu de temps, dans le même ordre, l’un avec un gros budget derrière et l’autre dépendant d’un business model que je n’aime pas trop. Ils ont tous les deux un style d’ombrage cellulaire, des pouvoirs similaires, un vaste monde et ils n’essaient pas de le cacher Souffle de la nature est sa principale influence. Des vidéos ont commencé à parcourir Internet comparant des animations, des compétences, comment réagissent certains éléments du monde et il est vrai qu’elles vous font lever un sourcil, et elles présentent un débat assez important: dans quelle mesure s’agit-il de plagiat et dans quelle mesure est-ce de l’inspiration? C’est une ligne compliquée à délimiter, car clairement ce qui fait Souffle de la nature La particularité n’est pas que vous ayez un aimant géant, mais cela ne signifie pas non plus que vous ne pouvez pas utiliser un aimant géant dans d’autres jeux. Quand il est sorti Inexploré les comparaisons avec Pilleur de tombes Ils étaient inévitables, en partie parce que rien de similaire n’avait été fait entre les deux, et cela fait des années que nous nous sommes rendu compte qu’à la fin, ce devait être Lara qui a suivi les traces de Nathan pour continuer son histoire.

Souffle de la nature Il n’a pas inventé les mondes ouverts, il ne l’a même pas fait Le credo de l’assassin. Auparavant, les points forts utilisés pour obtenir des informations du monde étaient appelés «tours Ubisoft» car presque personne ne les utilisait à part elles. Cela devient inspiré, voir un concept éculé ou grossier et penser « Et si nous ajoutons / supprimons / modifions cela? » Ce n’est pas mal de prendre ces références, tout finit par être le raffinement d’une idée antérieure quoi que l’on regarde, mais pourquoi ça dérange ici? Cela ne dérange pas certaines personnes, comme c’est mon cas: si quelque chose est bon, vous pouvez essayer de le copier de manière flagrante en changeant certaines choses si vous pouvez rendre le vôtre différent et savoir comment le différencier. Pacific Rim peut me rappeler Neon Genesis Evangelionmais ce ne sont pas du tout les mêmesIls racontent des histoires complètement différentes avec une intention totalement différente les unes des autres. Cependant, si vous voulez copier quelque chose, essayez au moins d’être subtil. Impact Genshin a essayé de mettre plus d’éléments RPG dans la formule, et c’est que les gens aiment Souffle de la nature et nous continuons d’attendre la deuxième partie comme s’il n’y avait pas de lendemain. Du peu que j’ai vu et joué Immortels Fenyx Rising Je ne peux pas nier que j’ai continué à penser au jeu Nintendo, donc je ne peux pas non plus en parler.

Bien sûr, je ne préconise pas de fabriquer un produit médiocre juste pour profiter de l’attraction d’un genre ou d’une saga, et il est vrai que ça fait un peu mal s’il reste dans l’essentiel, mais si au final on finit par passer un bon moment ça en vaut la peine. . Ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons des jeux comme celui-ci.