Immortals Fenyx Rising, autrement connu sous le nom de Gods and Monsters, est un jeu d’aventure en monde ouvert dans lequel vous devez combattre des bêtes mythiques et d’autres ennemis sur votre chemin vers la gloire! En jouant, cela peut vous rappeler quelques jeux différents!

Immortals Fenyx Rising: Comment guérir

Il existe plusieurs façons de vous guérir dans Immortals Fenyx Rising, par exemple en manger de la nourriture, boire des potions, et utiliser les capacités. Chacun est précieux, car lorsque vous explorez le pays face à des guerriers et des monstres, vous ne voulez jamais être en mauvaise santé.

La guérison est vitale dans des jeux comme Immortals Fenyx Rising, car vous ne voulez jamais aller dans des endroits dangereux, sans savoir si vous rencontrerez quelque chose de puissant ou non. Votre barre de santé au début du jeu est divisée en quatre segments, donc chacun représente un quart de votre vie. Lorsque vous subissez des dégâts, cela supprime une certaine partie de votre barre de santé. Après le combat, votre barre de santé se remplit automatiquement, mais uniquement jusqu’à segment de votre santé pendant le combat.

Par exemple, si vous avez commencé le combat en pleine santé et à la fin du combat, votre santé a chuté à mi-chemin dans le 2e segment de santé ou sous la moitié de la santé. Votre santé ne se régénérera que jusqu’à la fin du 2ème segment, soit la moitié de la santé; il ne se régénérera pas dans le 3e segment ou plus.

Manger de la nourriture

La nourriture est toujours essentielle dans les jeux vidéo, et Immortals Fenyx Rising n’est pas différent. Lorsque vous explorez le monde, vous tomberez sur des paniers remplis de grenades que vous pourrez consommer pour restaurer vos PV. Ceux-ci iront dans une pile de nourriture sur votre D-pad gauche, où vous pouvez basculer entre la nourriture et les potions.

Bien sûr, les potions rechargeront votre santé plus instantanément, mais manger peut pousser votre santé dans le prochain bloc de santé, ce qui signifie que plus de santé se régénérera après la bataille.

Potions à boire

Lors de vos voyages, vous rencontrerez des coffres, et parfois dans ces coffres se trouvent des potions de santé. Pour boire une potion de santé, appuyez à gauche sur le D-pad, et vous restaurerez votre santé. Cela fonctionne dans et hors du combat, alors n’hésitez pas à en descendre un si vous êtes à la porte de la mort.

Ceux-ci revitaliseront votre santé plus que toute autre option de santé dans Immortals Fenyx Rising, il est donc préférable de les conserver pour le combat lorsque vous en avez vraiment besoin.

Utiliser les capacités

Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous débloquerez éventuellement différentes capacités, et l’une d’entre elles sera guérison en relation. Cependant, nous vous recommandons d’utiliser cette compétence uniquement en cas d’urgence, car lorsque vous utilisez une capacité dans Immortals Fenyx Rising, toutes les capacités entrent en temps de recharge. Cela signifie que vous devez attendre la fin du temps de recharge pour en utiliser un autre. C’est un temps de recharge de groupe, pas individuel.