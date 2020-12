La plupart des jeux en monde ouvert ont une jauge d’endurance, qui s’épuise lorsque certaines actions sont effectuées, comme la course, l’escalade, etc. Immortals Fenyx Rising utilise ce système, qui ressemble beaucoup à Zelda: Breath of the Wild, ce qui n’est pas une mauvaise chose!

Immortals Fenyx Rising Comment augmenter l’endurance maximale

Pour augmenter votre endurance maximale dans Immortals Fenyx Rising, vous devez d’abord atteindre le Hall of the Gods. Une fois que vous y êtes, vous pouvez changer Lightning de Zeus trouvé en complétant Caveaux de Tartaros en plus d’endurance.

La quête pour atteindre la salle des dieux porte bien son nom Dieux et monstres, et c’est une quête reçue non loin dans le jeu. En fonction de ce que vous explorez ou de la difficulté avec laquelle vous jouez à Immortals Fenyx Rising, vous pouvez atteindre la quête en environ deux heures ou moins dans le jeu, donner ou prendre.

Lorsque vous atteignez la salle des dieux, vous pouvez utiliser ici un banc d’haltérophilie, appelé le Banc de Zeus, et tourne La foudre de Zeus en plus d’endurance maximale. Cependant, pour acquérir la première amélioration de l’endurance, il faut quatre La foudre de Zeus, et cela augmentera votre jauge d’endurance d’un morceau. Bien entendu, après la première augmentation, le montant de volonté nécessaire pour la seconde a été augmenté, et ainsi de suite. La salle des dieux est également l’endroit où vous augmentez votre santé maximale aussi!

La foudre de Zeus peut être acquis en complétant Caveaux de Tartaros, qui apparaissent sur la carte comme de minuscules cratères de feu. Terminez le mini-donjon de puzzle à l’intérieur et vous serez récompensé L’éclair de Zeus. Une fois que vous en avez assez, apportez-le au Banc de Zeus, et obtenez « swol » comme Zeus!

Si vous rencontrez des difficultés pour localiser La foudre de Zeus, utilisez la capacité appelée De loin, qui est utilisé en appuyant sur la manette droite, un peu comme Odins Sight d’Assassin’s Creed: Valhalla. Ce De loin scanne la zone autour de vous, il est donc préférable de l’utiliser à partir d’un point de vue élevé, et vous pouvez marquer des objets à l’horizon qui apparaîtront sur votre carte pour que vous puissiez aller les collecter!

