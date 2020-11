Immortals Fenyx Rising: ce sont les exigences PC assouplies

Dans moins d’un mois, une nouvelle aventure d’action d’Ubisoft apparaîtra. Immortels: Fenyx Rising a été développé par les mêmes fabricants que Assassin’s Creed Odyssey, mais ressemble plus à un mélange Zelda qu’à une aventure d’assassin.

Cependant, les deux jeux ont en commun le cadre de la Grèce antique, où Fenyx Rising est plus dédié à la mythologie et nous envoie à travers un monde ouvert et coloré de légendes avec des capacités données par Dieu. Vous pouvez lire ici les performances dont votre PC a besoin pour cela.

Immortals Fenyx Rising: Configuration requise pour PC

Les graphismes quelque peu simplifiés, mais non moins attrayants du jeu sont évidemment beaucoup moins exigeants que vous ne le pensez – même s’ils ont raison. monde ouvert luxuriant. En fonction des paramètres graphiques préférés et de la cible FPS, les spécifications du PC diffèrent comme suit:

Paramètres très bas – 720p à 30 FPS

Processeur: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Carte graphique: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

VRAM: NVIDIA 2 Go / AMD 3 Go

RAM: 8 Go

Espace de rangement: Disque dur de 28 Go

Système opérateur: Windows 7 (64 bits)

Paramètres élevés – 1080p à 30 FPS

Processeur: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Carte graphique: GeForce GTX 970 / AMD R9 290

VRAM: 4 Go

RAM: 8 Go

Espace de rangement: SSD de 28 Go

Système opérateur: Windows 10 (64 bits)

Paramètres élevés – 1080p à 60 FPS

Processeur: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Carte graphique: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8 Go

RAM: 16 GB

Espace de rangement: SSD de 28 Go

Système opérateur: Windows 10 (64 bits)

Paramètres très élevés – 4K à 30FPS

Processeur: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Carte graphique: GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8 Go

RAM: 16 GB

Espace de rangement: SSD de 28 Go

Système opérateur: Windows 10 (64 bits)

Paramètres très élevés – 1440p à 60 FPS

Processeur: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Carte graphique: GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700

VRAM: 8 Go

RAM: 16 GB

Espace de rangement: SSD de 28 Go

Système opérateur: Windows 10 (64 bits)

« Immortals: Fenyx Rising » sortira le 3 décembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.

