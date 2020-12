Imminent: 2021 et Elden Ring?

Le nouveau de Miyazaki et de son équipe arrivera-t-il en 2021?

De toutes les annonces qui ont eu lieu tout au long de la dernière journée de l’E3 en 2019, probablement Bague Elden C’est l’un des plus attendus, et ironiquement c’est aussi, probablement, celui qui est le plus hermétique en termes de développement et qui nous laisse le moins d’actualités et de mises à jour. Le prochain titre From Software, situé dans un univers qui n’a vu ni plus ni moins que le résultat d’une collaboration entre le concepteur de jeux vidéo japonais Hidetaka Miyazaki et le célèbre écrivain américain George RR Martin, a montré à l’événement son premier et A ce jour, la seule bande-annonce dans laquelle, de manière très conceptuelle, ils nous permettent de jeter un regard sur le thème et l’esthétique du jeu vidéo, avec des influences notables et évidentes de la mythologie nordique. Si l’on remonte au moment de son annonce, personne ne pourrait même imaginer les événements qui organiseraient le monde dans les mois à venir. Ce qui est certain, c’est que, bien qu’il ait été spéculé avec le lancement possible de Bague Elden En 2021, ce qui s’est passé pendant le 2020 déjà presque dépassé a retardé le cours de toutes choses, et le développement du titre japonais n’allait pas être une exception. L’absence quasi absolue de nouvelles à cet égard ne semblait pas prédire une prochaine sortie de l’œuvre. Cependant, il y a quelques jours, le créateur de contenu chinois réputé Longqi Bangbangtang a publié une vidéo (maintenant supprimée, ce qui semble améliorer la fiabilité de son contenu d’une certaine manière) dans laquelle il a abandonné le lancement de Bague Elden Cela pourrait être beaucoup plus proche que nous ne le pensons.

Et c’est que ce joueur fervent de âme Il ne doute pas que le lancement de ce titre aura lieu tout au long de l’imminente 2021. Selon ses informations, la phase de développement de Bague Elden il se serait conclu au cours du premier semestre 2020, et ce serait déjà en train d’éliminer les erreurs. En outre, Longqi Bangbangtang a également profité de l’occasion pour filtrer quelques arts conceptuels et révéler certains détails du jeu à venir, comme celui-ci. la conception des ennemis ressemblera à celle de Bloodborne (De Software, 2015), que le gameplay est très similaire à celui vu dans Âmes sombres (From Software, 2011) et ses suites mais dans un monde beaucoup plus grand, que le titre est influencé par les mythologies nordiques et celtiques et qu’en plus, il inclura un système de météorologie dynamique et des cycles jour / nuit cela affectera le jeu. Comme mentionné il y a quelques lignes, la vidéo a été supprimée, ce qui semble indiquer que From Software a essayé de ne pas avoir trop d’impact sur ces informations, ce qui nous invite à croire en la véracité des propos du créateur de contenu chinois, encore plus si l’on tient compte du fait que cela a une bonne réputation parmi la communauté des joueurs.

Il semble que le monde ne soit pas encore réparé avant un certain temps, mais prenez soin de vous et profitez de la nouvelle année dans la bonne humeur et en bonne santé. Rendez-vous en 2021. – FROMSOFTWARE / Kitao (@YasuhiroKitao) 30 décembre 2020

De son côté, au milieu du flot d’informations et de spéculations, From Software n’a pas voulu laisser l’année se terminer sans d’abord remercier ses fans pour leur soutien inconditionnel. A travers son compte Twitter, Yasuhiro Kitao, en charge du marketing et de la communication pour la société japonaise, a publié un message dans lequel il a montré sa gratitude aux fans pour tout le soutien reçu aux Game Awards, dans lequel il a également fait allusion à une possible arrivée de nouvelles informations de Elder Ring au cours de l’année prochaine. Sans aucun doute, des informations qui laissent un bon goût en bouche après ce 2020 singulier que nous avons dû vivre, et qui nous invitent à accueillir la nouvelle année avec l’illusion que tous ceux que nous attendons – y compris les jeux vidéo que nous attendons – arriveront bien plus tôt que nous croyons.