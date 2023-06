Immersion sans sortie : le documentaire CONTROVERSIAL que NETFLIX a publié sur TITAN

Netflix

©NetflixIl ne s’agit pas du Titan, mais sa promotion a suscité la polémique : Immersion sans sortie

Netflix est dans l’œil de l’ouragan depuis la sortie de la bande-annonce de Dead End Dive, un documentaire sur les plongeurs et les profondeurs de la mer pendant que tout le monde parlait Titan et ici nous expliquons ce qui s’est passé et de quoi parle Immersion Without Exit, le projet controversé dont ils parlent.

Et c’est que, pendant la recherche du Titan, le submersible qui se dirigeait vers le Titanic, du compte Netflix États-Unis, ils ont publié une vidéo du documentaire Le souffle le plus profond et le public ne l’a pas pris à la légère, soupçonnant que il n’y a pas eu de coïncidence de temps entre la libération de la remorque et la disparition du sous-marinquelque chose qu’ils considéraient comme rentable.

« La fois où ils ont posté ça et le sous-marin du Titanic est sauvage« , « tu as posté ça exprès aujourd’hui« , « quel moment intéressant pour le poster » et « ce n’est pas le bon moment» étaient quelques-uns des commentaires lors de la publication de la bande-annonce sur les réseaux sociaux.

+ Plongée sans issue : bande-annonce

Comme on peut le voir dans l’avant-première, le documentaire traite de la « plongée libre » ou de la plongée sans bouteille d’oxygène alors qu’une compétition mondiale de ce sport extrême et de ses conséquences tout aussi extrêmes se déroule.

De quoi s’agit-il Inspiration plus profonde? « Un apnéiste champion et un expert en sécurité semblent destinés l’un à l’autre, malgré les chemins qu’ils ont tous deux parcourus pour se retrouver au sommet du monde de la plongée. Un regard sur les récompenses passionnantes – et les risques inévitables – de la poursuite d’un rêve dans les profondeurs silencieuses de l’océan.ou », note Netflix.

le documentaire de A24 et Netflix suit Alessia Zecchini qui a cherché à devenir la femme pour atteindre le plus profond au fond de la mer, sa formation et toutes les choses qui pourraient mal tourner au milieu de son exploit.

+ Où voir le documentaire Immersion Sans Sortie, c’est sur Netflix ?

The Deepest Breath est sur NetflixBien qu’il ne soit actuellement pas disponible pour des pays comme le Mexique, il est disponible dans le catalogue des États-Unis, mais Netflix assure qu’il sortira bientôt en Amérique latine, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie.

