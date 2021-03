Immaculate McLaren F1 à vendre est l’un des 7 neufs vendus aux États-Unis

De nouveau dans la «bouche du monde» après avoir dévoilé le GMA T.50, Gordon Murray a toujours McLaren F1 ce que beaucoup considèrent comme sa plus grande œuvre d’art sur roues, étant un modèle aussi fascinant aujourd’hui qu’il l’était lors de son dévoilement.

Compte tenu du statut de voiture culte atteint par la McLaren F1, il n’est pas surprenant que l’émergence de l’un des 106 exemplaires produits (versions compétition incluses) soit une nouveauté.

L’exemplaire dont nous parlons aujourd’hui est l’un des sept exemplaires qui ont été vendus neufs aux États-Unis et qui sont maintenant annoncés sur Site Internet d’Issimi. Contrairement à ce qui est habituel, lorsque des voitures aussi rares que celle-ci sont mises en vente, les informations sur cette F1 sont rares.

Nous savons toujours que n’avait que deux propriétaires car il a été produit en 1995 et a été entretenu «de manière obsessionnelle», selon l’annonce d’un expert de McLaren. Le kilométrage ou même le prix sont inconnus.

La McLaren F1

Avec seulement 64 unités routières produites, la McLaren F1 est une licorne authentique, ayant été pendant de nombreuses années la voiture de production la plus rapide au monde et toujours la voiture de production de moteurs atmosphériques la plus rapide de tous les temps.

Sous le capot et en position centrale arrière, il y avait une BMW V12 atmosphérique (S70 / 2) d’une capacité de 6,1 l, 627 ch à 7400 tr / min et 650 Nm à 5600 tr / min, qui avait une tête et un bloc en alliage d’aluminium et une lubrification à carter sec. système.



Associé à une boîte manuelle à six rapports, il transmettait de la puissance aux roues arrière et avait pour tâche de booster les 1138 kg «maigres» que pesait la McLaren F1. Ce «poids plume» a été atteint grâce à l’utilisation d’une monocoque en fibre de carbone, la F1 étant la première voiture de série à utiliser cette solution.

Bien que le prix de cette unité n’ait pas été révélé, compte tenu du fait qu’il y a quelques années la première McLaren F1 à arriver aux USA, une unité de 15 mille kilomètres, a changé de mains pour près de 13 millions d’euros, cela ne devrait pas être difficile pour cette copie égale ou même dépasse cette valeur.