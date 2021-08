Imitez-vous Scarlett Johansson ? Gerard Butler a poursuivi une société de production

Scarlett Johansson créé un précédent avec sa demande de Disney pour le film Veuve noire. Maintenant c’est Gérard majordome celui qui a engagé une action en justice contre une société de production car, selon l’interprète, ils n’ont pas déclaré les revenus réels du film L’Olympe sous le feu, ce qui signifiait un salaire inférieur pour l’acteur. Le procès est contre Nu Image / Millenium Films et le montant des mêmes s’élève à 10 millions de dollars.

Butler assure que la société n’a pas déclaré les revenus réels du film de 2013, notant que les dirigeants de la société de production se sont retrouvés avec 8 millions de dollars en poche. Le procès précise : « Les producteurs ont gagné des dizaines de millions de dollars avec L’Olympe sous le feumais ils refusent de payer à Butler un centime du produit brut et des bénéfices qu’ils lui ont promis dans le règlement. «

Gerard Butler a également poursuivi une société de production







Les représentants légaux de l’acteur 300 Ils mettent également en lumière le travail accompli par l’interprète pour aider à établir cette saga d’action reconnue et populaire qui a été bien accueillie par le public : « Butler refuse de tolérer les fausses déclarations et autres comportements répréhensibles de la part des défendeurs. Il a travaillé avec les défendeurs pour créer une franchise très réussie et exige un salaire équitable. »

Le site Variety a rapporté que L’Olympe sous le feu levé un total de 170 millions de dollars dans le monde, en lançant une série de films d’action avec des suites Londres sous le feu Oui Agent sous le feu. Dans tous les cas, Butler a joué Mike bannissant, un ancien soldat des forces spéciales qui est dans les services secrets et entretient des relations amicales avec le président.

Le procès établit un autre crime : l’acteur aurait reçu des rapports comptables irréguliers pour lesquels il a engagé un auditeur qui a découvert que les revenus du film aux États-Unis atteignaient un total de 17,5 millions de dollars, alors que la société assure que dans ce pays, le box-office atteint seulement 12 millions de cette monnaie.