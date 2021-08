Imelda Staunton incarnera la reine Elizabeth II dans la dernière saison de The Crown

– Publicité –



Imelda Staunton, l’actrice, devrait succéder à Olivia Colman dans le rôle de la reine Elizabeth II. Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé l’image d’Imelda dans le rôle de la reine Elizabeth. Claire Foy a incarné la jeune reine dans les deux premières saisons de la web-série.

Imelda Staunton incarnera la reine Elizabeth dans la couronne 5

La saison 5 de Crown a été tournée en juillet. Imelda Staunton a rencontré la reine Elizabeth I en 2008, et . a récemment partagé un clip de l’actrice rencontrant la reine.

La saison 4 de Crown a remporté un gros prix aux Golden Globe Awards

La saison 4 de Crown avait remporté de gros succès aux 78e Golden Globe Awards. La série Web a été nominée dans six catégories et a remporté quatre prix, dont celui de la meilleure actrice de télévision, du meilleur acteur de télévision, de la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice dans un second rôle. Emma Corrin a remporté le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de la princesse Diana. Josh O’Connor qui a joué le rôle du prince Charles a remporté le prix du meilleur acteur. Gillian Anderson a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle.

Jetez un œil au clip :

À propos de The Crown Saison 5

La famille royale discutera du début des années 90 lorsque le prince Charles et la princesse Diana ont divorcé. Ce fut une période très difficile pour les Royals. La Couronne n’inclura pas la sortie du prince Harry et de Meghan Markle de la vie royale. L’émission ne devrait pas couvrir les événements jusqu’en 2000, bien avant que Meghan et Kate Middleton ne rejoignent la famille royale.