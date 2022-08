IMAX publie une bande-annonce pour les prochaines projections du 40e anniversaire d’ET

En juin dernier, l’un des films de science-fiction les plus sincères a célébré son 40e anniversaire. ET L’extra-terrestre est largement considéré comme l’un de ces grands classiques des années 80, avec sa distribution délicieuse, sa partition inoubliable et sa cinématographie pleine de suspense. IMAX donnera une projection spéciale du film restauré ce mois-ci pour célébrer l’occasion et a publié une bande-annonce pour les projections spéciales, qui peut être visionnée ci-dessous !

La bande-annonce est une coupe de tout ce que nous aimons tous dans le film, montrant les moments forts des scènes les plus mémorables du film. Nous voyons tout ici, la scène d’ET attirée dans la maison avec Reese’s Pieces, la scène avec la petite sœur, Halloween, les fleurs en cours de restauration et les coups de vélo magiques ! Tout au long du clip, nos oreilles sont traitées par la partition magique de John Williams pour le film, qui capture à la fois le suspense et la fantaisie de l’histoire.

« Et téléphone maison… »

ET l’extra-terrestre est sorti en 1982 et est largement considéré par beaucoup comme l’un des plus grands du réalisateur Steven Spielberg. À sa sortie, le film a été un succès retentissant au box-office, grimpant dans les charts jusqu’à la première place ! Dégrossissement Guerres des étoiles, HE est devenu le film le plus rentable de tous les temps avant d’être détrôné par le prochain succès colossal de Spielberg, 1993 parc jurassique. Le film était un phénomène culturel, il était difficile de marcher dans la rue sans voir l’adorable extraterrestre sur des jouets en peluche, des chemises, des jeux de société et un tristement célèbre jeu vidéo Atari qui gagnerait son propre héritage…

HE aurait plusieurs rééditions en salles en bonne santé au fil des ans. La première réédition aura lieu en 1985, puis en 2002 pour fêter ses 20 ans. Bien que le 20e anniversaire du film ait suscité une certaine controverse… Spielberg a révélé une nouvelle version du film au monde, une « édition spéciale » étendue. Cette édition du film comprenait quelques scènes qui n’étaient pas dans la coupe théâtrale (comme ET prenant un bain) car l’équipe n’avait pas assez de temps pour perfectionner les effets pratiques de l’époque. Le film avait également été modifié avec CGI pour améliorer et censurer certaines parties du film dont Spielberg n’était pas satisfait à l’époque, notamment des retouches sur ET lui-même, la transformation des armes détenues par des agents fédéraux en talkies-walkies et la fabrication de la cape d’Elliot. battre au vent pendant les séquences de vol. Les critiques et les fans n’ont pas bien pris les changements, criant au scandale de la censure et qualifiant le CGI de bon marché. Spielberg a ensuite regretté les modifications apportées au film et n’a depuis publié que la coupe originale de 1982 dans les médias domestiques. Même la bande-annonce de la projection IMAX indique très clairement que cette édition est l’originale.





HE arrivera dans les cinémas IMAX le 12 août. Après le charmant petit jeu extraterrestre sera un autre classique de Spielberg, Mâchoires! Le thriller de chasse aux requins sortira sur IMAX et RealD 3D le 2 septembre, ce qui en fera l’été parfait pour les fans !