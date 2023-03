Imanol Landeta et Daniela Luján se sont retrouvés: C’EST À QUOI ILS RESSEMBLENT actuellement

Youtube

Imanol Landeta a montré son changement physique depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui et a surpris Daniela Luján.

© YouTube EnvinadasDaniela Luján a retrouvé Imanol Landeta, qu’elle a appelé l’amour de sa vie

Imanol Landeta était l’un des enfants stars les plus connus au Mexique dans les années 90 et maintenant l’exactiseur et l’interprète de « comme du marbre » a rencontré Daniela Lujánune actrice qui a dit qu’il était toujours l’amour de sa vie et nous vous montrons à quoi ils ressemblent actuellement.

Et c’est que depuis 2009, quand ça s’est terminé Je jure que je t’aime, Imanol est resté à l’écart des projets cinématographiques et télévisuels jusqu’à récemment, lorsqu’il a fait une apparition pour Le jeu des clés et maintenant c’est devenu une tendance après être apparu sur le podcast Envinadasqui conduisent Daniela Lujan, Mariana Botas et Jessica Segura.

Lors de l’épisode sur la chaîne YouTube, il y avait une boîte qui était censée être un cadeau et nul autre qu’Imanol Landeta en est sorti, qui a surpris les actrices par son apparence et qui s’est caché dans la boîte surprise pendant plusieurs minutes.

« Pas de maman*s (…) Imanol, je veux juste te dire que je vais essayer d’être un adulte dans cette émission, mais comme tu es une star tu as l’habitude d’avoir des fans et des groupies folles, comme moi« Luján a dit à Imanol, mais L’acteur à la retraite a non seulement assisté au programme, mais a également apporté sa guitare et chanté son hit « acoustic »comme du marbre« .

+ Que fait actuellement Imanol Landera ?

Dans une interview il y a quelques années, Imanol a déclaré que depuis plusieurs années, il se consacre au champ, récoltant ses fruits et légumes. De plus, sur les réseaux sociaux aussi Il a montré la vie avec sa fille, en tant qu’artiste et en tant qu’administrateur.

Daniela Luján a rappelé que l’une des dernières fois qu’elle a vu Imanol, c’était pendant les cours quand ils étaient enfants et Luján avait 11 ans. L’actrice a actuellement 34 ans et Imanol 35 ans. Les stars se sont rencontrées à l’âge de 5 ans lorsqu’elles travaillaient ensemble dans Sesame Street, comme elles l’ont rappelé dans l’émission Envinadas.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?