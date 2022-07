Iman Vellani parle d’une grande révélation dans la finale de Mme Marvel

L’un des plus grands changements apportés par Marvel Studios lors de l’intégration de Kamala Khan des bandes dessinées dans le MCU concernait ses capacités. Sur la page, Kamala est un Inhumain dont les pouvoirs se manifestent lorsqu’il est exposé au Terrigen Mist. Kamala peut étirer son corps sur de grandes longueurs de la même manière que M. Fantastic, et peut également grandir en taille et en stature en prononçant le mot «embiggen». Alors que Kamala dans le Mme Marvel La série Disney + a présenté des pouvoirs d’étirement, ses membres allongés ont été créés à partir de l’énergie du bracelet de son arrière-grand-mère Aisha. Comme Aisha vient d’une dimension alternative, Kamala a des liens ancestraux avec le même royaume, qui a des pouvoirs auxquels elle peut accéder via le bracelet.

FILM VIDÉO DU JOUR

À l’origine, la lignée de Kamala était déterminée comme étant la raison pour laquelle elle pouvait accéder à la dimension Noor jusqu’à ce que Bruno fasse une découverte passionnante dans le Mme Marvel saison finale. En regardant plus loin l’ADN de Kamala, il a appris que quelque chose n’allait pas. Comme le dit Bruno, Kamala a une sorte de « mutation », un mot qui portait avec lui le riff de guitare emblématique des années 1990 X Men série animée quand cela a été dit dans l’épisode. Cette révélation signifie apparemment que Kamala Khan est le premier mutant officiel de l’univers principal du MCU, une distinction qui a choqué Mme Marvel elle-même Iman Vellani :

« Ils m’ont envoyé, et seulement moi, le brouillon [of the final episode], et j’ai tout de suite paniqué. J’ai envoyé un e-mail à Kevin Feige en majuscules. J’étais comme, tu fais ça comme pour de vrai? Êtes-vous sûr? Je suis tellement honoré ! J’étais comme lui crier dessus par e-mail. J’étais paniqué. C’est la plus grosse affaire au monde, et le fait que ça se passe dans notre émission est fou. »

Mme Marvel est le véritable début de l’introduction de mutants dans le MCU

Distribution de la plateforme Disney

La révélation de la mutation de Kamala survient quelques mois seulement après qu’un autre mutant, le professeur Charles Xavier, a fait une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Patrick Stewart est revenu au rôle qu’il a joué tout au long de plusieurs X Men films, mais c’était une version qui existait en dehors de l’univers Earth-616 du MCU. Bien que Earth-838 ait pu avoir des mutants, ce concept n’avait pas encore été introduit dans le monde de The Avengers jusqu’à présent. Scarlet Witch et Quicksilver ont tous deux fait partie du MCU, mais leurs pouvoirs provenaient de la Mind Stone au lieu d’avoir un gène mutant. Agatha Harkness mentionne dans WandaVision que la pierre a déverrouillé quelque chose qui était profondément à l’intérieur de Wanda, et bien que cela puisse finir par être le gène mutant quelque part sur la ligne, l’implication, pour l’instant, est que Wanda possédait le pouvoir de la sorcière écarlate depuis le début.





Maintenant que la version de Kamala du MCU s’est révélée être une mutante, ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres de son genre ne se frayent un chemin dans les futurs projets Marvel. Plus de détails sur la liste à venir pour Marvel Studios seront révélés ce mois-ci à San Diego Comic-Con, ainsi qu’en septembre à D23, et l’une ou l’autre des présentations pourrait inclure plus d’informations sur ce que Feige et la société prévoient d’intégrer davantage de mutants. Puisque Kamala sera de retour l’été prochain dans Les Merveilles, ce film peut également jouer dans le scénario mutant en plein essor dont Marvel commence à jeter les bases. Avec Kamala rejoignant officiellement les rangs des mutants, ce n’est qu’une question de temps avant que les X-Men ne se frayent un chemin dans le monde en constante expansion du MCU.

Mme Marvel est maintenant diffusé dans son intégralité sur Disney +.