Iman Vellani n’est pas prêt à croire ce détail de Doctor Strange 2

Iman Vellani est une fervente fan de Marvel, tout comme son personnage Kamala Khan dans le prochain Disney + original Mme Marvel. En préparation de son rôle, l’actrice, qui détient un compte Letterboxd, a donné ses commentaires honnêtes concernant les films MCU à la créatrice de Kamala Khan, Sana Amanat. Maintenant, Vellani travaille avec sa connaissance de la tradition pour donner un aperçu d’un détail du film Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Dans une récente interview (via La Directe), Iman Vellani a déclaré qu’elle ne croyait pas que le MCU se déroule sur Terre-616, comme suggéré dans le film Multivers de la folie. Dit-elle,

Dans le film Multivers de la folie, Strange se retrouve en captivité des Illuminati à la demande du Sorcier Suprême, Karl Mordo. Une variante Christine Palmer lui dit que les scientifiques de son monde ont bien étudié le concept du multivers et des réalités alternatives. Il apprend qu’il est sur Terre-838 et que la chronologie originale du MCU se déroule sur Terre-616.

FILM VIDÉO DU JOUR

Mais Vellani pense que ce n’est pas le cas. La chronologie officielle du MCU s’appelait Earth-616 en Spider-Man: loin de chez soi. Beck, dans ce film, a suggéré qu’il venait d’une autre réalité nommée Earth-833, affirmant que « celle-ci » était 616, mais cela s’est avéré être une ruse. Multivers de la folie, cependant, a confirmé que pour être exact, suggérant que Beck avait en quelque sorte fait la bonne supposition. Iman Vellani, cependant, a un numéro différent pour cela, sur lequel elle s’affirme.

Iman Vellani a-t-il raison ?

La déclaration passe à côté de l’essentiel de sa théorie. En 2008, Marvel Comics a publié le Manuel officiel de l’univers Marvel AZ. Dans Vol. 5 de ce livre, Marvel a désigné la réalité centrale des bandes dessinées comme Earth-616. À l’époque, le manuel attribuait à l’univers cinématographique Marvel le nom Earth-199999. Pas seulement pour Vellani, mais pour plusieurs fans, Earth-616 a été le nom de la tradition des bandes dessinées, qui fonctionne sur une continuité très différente de celle des films. Mais, Multivers de la folie a inversé les choses et séparé les univers de l’action réelle et de la bande dessinée, en leur donnant le même nom.

Cependant, Vellani pourrait avoir raison. Il est possible que cette désignation particulière ait été attribuée à la chronologie principale du MCU par les chercheurs de Earth-838 uniquement, rendant ainsi cette information pertinente pour cette réalité spécifique. Par ailleurs, Multivers de la folie a présenté une séquence où Strange et Chavez traversent plusieurs réalités alternatives, dont l’une semble être animée comme les illustrations des bandes dessinées. Cela pourrait laisser entendre qu’il y a une place pour l’univers des bandes dessinées parmi toutes ces chronologies, ce qui signifie que la Terre-616 des bandes dessinées coexiste avec l’univers MarveCinematicc. Cela nécessiterait que les deux calendriers reçoivent deux noms différents. Alors, peut-être qu’Iman Vellani a raison dans sa propre théorie.

Au contraire, MCU a obtenu le nom Earth-199999 dans ce manuel lorsque le leadership de Marvel Studios était différent. Depuis que Kevin Feige a pris le contrôle créatif complet de la franchise, il a pris les adaptations et l’avenir de la franchise différemment, ce qui est devenu un succès critique et une valeur commerciale. Probablement, sur toute la ligne, Feige aurait voulu que la franchise soit nommée d’après les bandes dessinées dont les films sont directement adaptés.

Les déclarations de Vellani montrent clairement à quel point elle est approfondie dans sa recherche sur la continuité partagée, ce qui fait de son portrait dans Mme Marvel beaucoup plus excitant. On ne sait pas si Marvel Studios fera à nouveau changer de nom ou non, mais Iman Vellani a sans aucun doute fait réfléchir les fans.