Iman Vellani est un vrai fan de Marvel, a donné des commentaires sur les films MCU à Mme Marvel Creator

Iman Vellani, qui devrait faire ses débuts dans le Univers cinématographique Marvel comme Kamala Khan / Mme. Marvel dans l’original éponyme de Disney +, semble être un vrai fan de Marvel. Mme Marvel La créatrice de la série de bandes dessinées, Sana Amanat, a révélé que la jeune actrice lui avait envoyé une liste de commentaires pour tous les films MCU précédents, critiquant leurs aspects cinématographiques.

Iman Vellani est également réalisatrice de courts métrages et Mme Marvel serait son premier crédit en tant qu’acteur dans la production télévisuelle, alors que la suite de la série Les Merveilles (2023) sera son premier long métrage. Il semble qu’elle ait utilisé ses connaissances en cinéma pour rechercher les films MCU précédents et donner ses propres commentaires à Amanat, ce qui, à son tour, suggère que son engagement envers le rôle est complet.

Parler à Empire sur les attentes des fans vis-à-vis de la série, l’itération du personnage de Kamala et le récit de la série, Sana Amanat, qui a co-écrit la série de bandes dessinées pour Mme Marvel, a déclaré :

Elle m’a donné une liste de commentaires sur chaque film Marvel. Kevin Feige est comme sa Carol Danvers.

La déclaration d’Amanat indique qu’elle considère Vellani comme la protégée de Kevin Feige. Vellani, à un si jeune âge, a déjà réalisé trois courts métrages en plus d’y jouer et possède une grande connaissance du cinéma, qu’elle a apparemment utilisée pour étudier les traditions du MCU. Et vu que son personnage dans la série est fan des Avengers, notamment celui de Capitaine Marvell’idée de lui donner une critique des films MCU aurait fonctionné pour elle lorsqu’il s’agit de comprendre la continuité de la distribution de la franchise.

Après avoir été choisie pour Mme Marvel, les fans ont rapidement trouvé son compte Letterboxd dans lequel elle a passé en revue une série de films, dont Capitaine Marvel, dont la suite la mettra en vedette dans un rôle de premier plan. Cependant, l’acteur semble avoir des réserves sur le film puisqu’elle lui a attribué une note de deux étoiles sur la plateforme. Cependant, son consensus précise que les notes n’ont rien à voir avec la performance de Brie Larson dans le film. Elle dit,

Ces étoiles ne sont pas pour Brie Larson, je sacrifierai ma propre vie… pour Brie Larson

Sa déclaration a clarifié son respect et son amour pour sa co-star et l’inspiration de son personnage alors que Kamala se transforme en super-héros. Il est intéressant de voir un tel acteur avec une approche détaillée de la franchise la rejoindre enfin en tant que membre éminent, qui sera présenté à côté d’Oscar Isaac. Chevalier de la lune.

Iman Vellani joue Kamala Khan dans Mme Marvel. C’est une adolescente pakistanaise-américaine qui écrit une fan-fiction basée sur Captain Marvel avant d’acquérir ses propres super pouvoirs. Il serait intéressant de voir Kamala d’Iman Vellani traverser une véritable histoire d’origine et éventuellement préparer une nouvelle lignée de héros dans le MCU. L’acteur apporterait la première super-figure musulmane à l’écran en direct via Mme Marvelfaisant ses débuts le 8 juin 2022, exclusivement sur Disney +.

La série sera composée de six épisodes. Bisha K.Ali (Loki) servira de créateur de la série, avec Freddy Syborn comme scénariste en chef, rejoint par AC Bradley (Et qu’est-ce qui se passerait si…?) en tant que consultant. Le spectacle met en vedette Iman Vellani, Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Mohan Kapur, Matt Lintz, Travina Springer, Anjali Bhimani et Fawad Khan.





