Iman Vellani dit qu’elle se dispute anonymement avec les fans de Marvel sur Reddit

Mme Marvel l’actrice Iman Vellani est passée Tard dans la nuit avec Seth Meyers pour parler de son expérience de rejoindre le Univers cinématographique Marvel (MCU). Vellani a commencé l’interview en disant qu’elle était partiellement excitée parce que l’un des Mme MarvelLes producteurs de, Sana Amanat, étaient auparavant dans l’émission en 2016.

« [The interview] était la première chose que j’ai regardée après avoir lu les bandes dessinées de Mme Marvel pour la première fois. Et j’étais comme obsédé par elle. J’étais comme ‘comment a-t-elle trouvé un emploi chez Marvel Comics et être brune et une femme en même temps ? [Later] J’étais tellement jaloux, j’avais environ 15 ans. Mais oui, j’étais obsédé par elle. Et maintenant, six ans plus tard, je suis ici en train de parler de Mme Marvel. Et elle est ici aussi quelque part.

En plus d’incarner l’un des derniers super-héros du MCU franchise, Vellani est également connu pour être également un fan de la franchise. En grandissant, en plus de McDonald’s, elle dépensait son argent de poche pour les bandes dessinées Marvel. Au cours de l’interview, on a demandé à Vellani comment c’était de voir Mme Marvel pour la première fois.

« En personne? Comme dans le miroir ? [laughs] Non, c’était fou. Elle se sentait si différente de tous les autres adolescents musulmans que j’avais l’habitude de voir dans les médias grand public. Elle utilisait sa culture comme quelque chose qui la guidait. Et ce n’était pas du tout quelque chose qu’elle négligeait. Et en plus, elle était une grande fan. Et le spectacle est que les bandes dessinées n’ont jamais parlé d’être musulman ou d’être pakistanais. Il s’agissait de cet imbécile obsédé par les super-héros qui se trouve être musulman et pakistanais. Et c’est comme ça que je me sentais dans la vraie vie. Et c’était vraiment réconfortant de lire ces bandes dessinées.

Au cours de l’une des quarantaines, Vellani a réalisé une vidéo en stop-motion avec ses figurines d’action Iron Man et Kamala. « C’était comme si mes figurines d’action dansaient littéralement ou quelque chose comme ça. » Vellani a ensuite envoyé la vidéo à Kevin Feige et aux producteurs de l’émission sans aucun contexte, et ils l’ont aimée. Ils ont donc changé l’animation d’ouverture de l’épisode 1 pour qu’elle soit en stop motion au lieu d’une animation régulière.

Iman Vellani parle de sa rencontre avec Kevin Feige

Distribution de la plateforme Disney

La première fois que Vellani a rencontré Feige, elle l’a regardé jusqu’à ce qu’il parte. « Il est vraiment maladroit. Et si vous êtes maladroit, alors c’est juste un double coup dur. Puis il est revenu un mercredi plus tard et a dit quelque chose du genre « Hé, Iman, j’ai entendu dire que tu fais du bon travail », et elle l’a de nouveau regardé jusqu’à ce qu’il reparte. Selon Vellani, Amanat a fini par jouer le médiateur entre eux à un moment donné, ce qui était gênant.





« Et puis il est revenu mercredi, et j’avais écrit cette lettre de quatre pages. La première page était comme moi jaillissant sur lui. Les trois pages suivantes étaient comme 70 questions sur le MCU et sa vie… Et je lui ai donné cette lettre, et le lendemain il m’a appelé et a répondu aux 40 premières sur Zoom. Donc voilà. Je suis plus à l’aise avec cet homme maintenant.

Vellani travaille sur le projet depuis deux ans à ce stade. Pendant ce temps, elle était au courant de secrets et de points de complot qu’elle ne pouvait évidemment pas partager. Jusqu’à présent, du moins, depuis que Mme Marvel a terminé sa série de six épisodes le 13 juillet. Selon Vellani, c’est tellement agréable maintenant parce qu’elle « peut respirer ».

« Je ne suis pas présent publiquement sur les réseaux sociaux, mais j’ai beaucoup de comptes privés. Surtout sur Reddit. Je discute juste avec les gens à propos de théories. Je suis comme, ‘tu ne sais même pas ce qui s’en vient, mec. Comme, tu as tellement tort. C’est tellement libérateur.

Avant le spectacle, Vellani avait prévu d’aller à l’université et de partager une chambre avec un groupe d’amis. Cela a fini par ne pas se produire une fois qu’elle a été choisie, cependant. Vellani a terminé l’interview en expliquant comment elle était avec ce même groupe d’amis lorsqu’elle a appris qu’elle avait obtenu le rôle. C’était le dernier jour du lycée, et ils étaient sortis faire des trucs.

« Et je reçois ce texto de Sarah Finn, et elle me dit : ‘Hé, peux-tu répondre à cet appel ?’ Et j’étais comme, ‘Non.’ Et puis ils ont dit: ‘Nous vous avons envoyé le lien. Montez tout de suite. Et j’étais comme, ‘D’accord.’ Et je suis dans l’allée de mon ami, et ils me surveillent depuis la voiture, et j’essaie de ne pas avoir de ration parce que Kevin Feige est sur mon téléphone. C’était juste… mon cerveau tournait. Et puis je suis remonté dans la voiture, et ils m’ont dit : ‘Alors que s’est-il passé ? Avez-vous aimé gagner à la loterie ou quelque chose ? » Et j’étais comme, ‘En gros.’

Alors qu’une deuxième saison de Mme Marvel n’a pas été annoncé, Vellani reprendra son rôle dans Les Merveilles, aux côtés de Brie Larson et Teyonah Parris. Il devrait sortir le 28 juillet 2023. En attendant, vous pouvez regarder toute la première saison sur Disney+ et l’interview complète de Seth Meyers ici :