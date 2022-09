Imaginez que vous receviez 250 000 € de Google par erreur : vous voulez le rembourser et Google vous ignore

Une erreur dans une transaction bancaire a remis en cause le contrôle financier de Google et la gestion de ses (nombreuses) ressources économiques.

Google est l’une des entreprises les plus importantes de la planète, et sous l’égide de sa société mère Alphabet compte plus de 150 000 employés dans le monde et d’innombrables entreprises collaboratrices dans des projets technologiques de haut niveau, en commençant par le moteur de recherche le plus connu sur Internet -presque un standard de facto- et en terminant par l’ensemble de l’écosystème Android ou des services comme Maps et YouTube que presque tout le monde utilise dans notre quotidien.

En tout cas, comme nous l’ont dit nos confrères d’Urbantecno, les deux Les alphabets comme Google sont loin d’être parfaits comme il arrive à pratiquement n’importe quel géant d’affaires, converti à la fin en tours de Babel dans lesquelles de nombreuses gestions deviennent incontrôlables.

Dans le cas de Google, la dernière erreur a été absurde, du moins en termes de chiffres, et c’est que Sam Curry prétend avoir reçu un virement bancaire de 250 000 € de Mountain View il y a quelques semaines, et bien qu’il ait essayé activement et passivement ces derniers jours d’entrer en contact contactez Google pour les renvoyerla vérité est qu’il n’a réussi à faire répondre personne.

C’est peut-être pour cette raison que cet ingénieur logiciel qui fonctionne à la recherche Bugs et vulnérabilités a décidé de rendre son cas public en écrivant un tweeter demander à Google de le contacterdans le seul but de procéder à la déclaration correspondante.

Cela fait un peu plus de 3 semaines que Google m’a envoyé au hasard 249 999 € et je n’ai toujours rien entendu sur le ticket d’assistance. Y a-t-il un moyen que nous puissions entrer en contact @Google? (ce n’est pas grave si vous ne voulez pas le récupérer…) pic.twitter.com/t6f7v5erli —Sam Curry (@samwcyo) 14 septembre 2022

Google a payé près de 9 millions de dollars à 696 personnes l’année dernière pour trouver des bugs

Et c’est en effet Google a payé près de 9 millions de dollars l’an dernier à ceux-là les pirates chasseurs de primes éthiques comme vous le verrez dans le lien ci-dessus, mais en aucun cas les récompenses offertes n’ont été aussi succulentes que celle reçue par Sam Curry, qui se précipita pour essayer de rendre l’argent reçu par erreur…

Et maintenant pensez-y, qu’auriez-vous fait?

La vérité est qu’au moins aux États-Unis, ‘garder la pâte’ ça n’aurait pas été la meilleure optioncar si Google réclamait l’argent plus tard, il aurait pu poursuivre Curry pour détournementun non-délit dans sa législation.

D’autre part, il est également vrai que voir l’inaction de Google et l’impossibilité pendant deux semaines de communiquer avec eux (ils ne lui ont prêté attention qu’une fois son tweeter est devenu viral en l’encourageant à garder l’argent), sûrement si Sam n’avait rien dit maintenant personne n’aurait remarqué à Mountainview.

Comment est-ce possible ne manquez pas 250 000 € dans le compte de profits et pertes d’une entreprise, aussi grande soit-elle, c’est quelque chose qu’ils devraient nous expliquer, bien que dans tous les cas, du moins ici, nous avons une fin heureuse pour l’honnêteté de cela pirate éthique non, il n’achètera pas de Ferrari neuve, mais sa conscience sera tranquille et il aura pu se contenter d’une prime de Google.

