Imaginez Nicole Kidman et Hugh Grant prenant de nouveaux personnages chaque saison

Avec L’annulation finale approchant à grands pas, les questions entourant une éventuelle continuation narrative continuent de faire surface. L’émission a été écrite sous la forme d’une mini-série en six parties – conçue pour se tordre et tourner jusqu’à ce qu’elle aboutisse enfin à une conclusion satisfaisante et complète. Il n’y a jamais eu de projet pour une deuxième saison. Cependant, la même chose était vraie pour HBO Grands petits mensonges, et l’audience et la critique ont conduit à une deuxième saison avec Meryl Streep dans le peloton.

A partir de maintenant, ceux derrière L’annulation restent plutôt muets sur la possibilité d’une deuxième saison. Ainsi, bien que non confirmée et non écrite, ce n’est pas hors de question. Pourtant, il est probable que ce mystère de meurtre liera ses extrémités avec la finale à venir – s’alignant sur ses séries limitées. Encore, L’annulation se prête au format d’anthologie, car le thriller polar peut plonger ses dents dans diverses relations, explorant différents secteurs sociaux en cours de route.

‘The Undoing’ se prête au format d’anthologie

Si L’annulation devaient continuer avec son récit actuel, après la «grande révélation», la série deviendrait probablement plus un drame qu’un thriller, affinant ses relations de personnage après la nouvelle dévastatrice. Pourtant, le spectacle peut conserver son attrait d’origine.

Si L’annulation devient une série d’anthologie, chaque saison peut présenter un nouveau démêlage – une nouvelle raison de démanteler une cellule familiale ou une amitié (ou les deux). Et cela ne doit pas toujours être un meurtre; il y a d’autres mauvaises décisions qui déchirent les gens.

L’annulation a choisi de mettre en évidence ce qui se passe lorsque les riches mondains affrontent le meurtre et l’adultère, mais l’émission pourrait examiner des personnes d’autres horizons, d’autres origines – révélant comment des personnes de cultures, de lieux géographiques et de milieux socio-économiques variés sont victimes de catastrophes divergentes. L’émission peut continuer avec la prémisse de son titre – «une annulation» – en changeant simplement les relations et le catalyseur des différentes chutes. Le spectacle présenterait ainsi des récits uniques et envoûtants dans un concept toujours cohérent.

Hugh Grant, Nicole Kidman et les autres membres de la distribution pourraient essayer diverses relations pour la taille

Comme c’est le cas avec Histoire d’horreur américaine, les acteurs familiers reviennent souvent chaque saison, mais ils jouent de nouveaux personnages avec une nouvelle dynamique interpersonnelle. Pourquoi Kidman, Sutherland et Grant ne peuvent-ils pas faire de même?

Kidman et Grant pourraient jouer des frères et sœurs qui se trahissent. Ou, Grant et Kidman pourraient jouer à nouveau mari et femme, mais ils pourraient faire face à la ruine financière au lieu des difficultés matrimoniales. Sutherland pourrait jouer le père de Grant ou le partenaire commercial de Kidman. Les options sont infinies. Une seule facette doit rester pour que le titre fonctionne: quelque chose doit se défaire avec un secret au centre.