Imaginez contrôler un rover Mars avec le Sphero RVR, le robot de codage programmable tout-terrain

Vous ne voudrez pas manquer cette offre tout-terrain. Le Sphero RVR, un robot programmable et pilotable, est disponible dès maintenant à 17% de réduction sur Amazon.

Vous pouvez conduire le RVR dès sa sortie de la boîte, mais il prend tout son sens lorsque vous commencez à bricoler. Téléchargez l’application Sphero Edu sur votre smartphone et vous pourrez la programmer pour qu’elle suive vos instructions et interagisse ou s’adapte à l’environnement à l’aide de ses capteurs de couleur et de lumière ainsi que d’IR, d’accéléromètre et de gyroscope.

Meilleures offres Sphero RVR Sphero RVR: Robot de codage programmable tout-terrain: 249,99 € 206,76 € chez Amazon Partez avec une réduction incroyable sur le Sphero RVR, qui encourage les codeurs débutants et intermédiaires à utiliser leurs compétences en piratage sur la route.

Le robot Spero RVR permet aux codeurs en herbe de prendre littéralement le contrôle de ses mouvements et de ses capteurs à l’aide de Draw & Drive, de blocs Scratch ou de JavaScript. Il peut également être piraté à l’aide de bibliothèques avancées de SDK et d’API pour ceux qui ont plus de compétences en codage, il est donc idéal pour différents niveaux de codeurs. Mieux encore, vous pouvez tirer parti de ses fonctionnalités de base en utilisant Raspberry Pi, Arduino ou tout autre matériel tiers.

Cet article est parfait pour encourager les STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) chez les enfants, les préadolescents et les adolescents et pour les adultes, il peut vous encourager à jouer un peu pendant votre temps libre. Une conduite sûre!

Sphero RVR n’est que l’un d’une flotte de robots programmables fabriqués par la société, mais Amazon le classe comme le premier choix des produits Sphero. C’est aussi un excellent sujet de conversation pour enseigner aux enfants la conduite autonome et embrasser notre avenir robotique.

Assurez-vous de consulter 45secondes.fr Meilleurs cadeaux spatiaux, ainsi que notre Meilleures offres de télescope Black Friday.