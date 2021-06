Imaginez ce que vous pouvez faire avec les ordinateurs portables à processeur Intel® Core™ de 11e génération

14 juin 2021 16:00:26 IST

Vous ne savez pas quel ordinateur portable acheter ? Trouver le bon ordinateur portable qui répond à tous vos besoins peut souvent être difficile. Une réactivité améliorée, une bonne connectivité, un son immersif, un écran puissant et des conceptions minces et légères sont tous nécessaires pour se déplacer librement et rester diverti et productif où que nous soyons. Découvrez comment les fonctionnalités innovantes intégrées aux derniers ordinateurs portables équipés du processeur Intel® Core™ de 11e génération peuvent vous aider à trouver l’appareil qui vous convient le mieux.



Faites plus de ce que vous aimez, plus rapidement et plus intelligemment

Que vous souhaitiez créer ou consommer, les dernières capacités d’IA intégrées aux processeurs Intel® Core™ de 11e génération sont conçues pour vous aider à profiter d’expériences meilleures et plus rapides !

Par exemple, imaginez que votre travail implique l’édition d’images. Votre ordinateur portable peut-il vous aider à réduire la charge de travail ? Avec le nouveau processeur Intel Core de 11e génération, c’est possible. Marquez intelligemment les photos pour trouver des images plus rapidement, colorisez une photo en noir et blanc en un clic, améliorez les résolutions des photos en mettant automatiquement les images à l’échelle, et bien plus encore.

Maintenant, et si vous étiez un monteur vidéo ? Comment pouvez-vous utiliser ces nouveaux processeurs pour travailler plus rapidement sans compromettre la qualité ? C’est là qu’intervient la performance intelligente. Créez la meilleure vidéo de tous les temps avec des montages 4K plus fluides avec édition et lecture plein écran, modifiez les rapports d’aspect sans perdre la mise au point et faites l’expérience d’une sélection de sujet en un clic pour créer des vignettes vidéo uniques… le tout en un temps record.

Ou êtes-vous quelqu’un qui ne peut tout simplement pas en avoir assez de vos émissions préférées ? Désormais, vous pouvez faire passer le streaming lifestyle au niveau supérieur avec le processeur Intel Core de 11e génération. Et qui plus est, vous pouvez même découvrir des fonctionnalités étonnantes telles que la suppression automatique de l’arrière-plan pendant les appels vidéo, la création de panoramas HDR de manière transparente et l’utilisation d’un remplissage tenant compte du contenu pour créer votre photo parfaite.

Graphiques intégrés de niveau supérieur pour des expériences visuelles époustouflantes

Avez-vous déjà eu l’impression de manquer une expérience visuelle digne d’un théâtre lorsque vous regardez un film sur votre ordinateur portable ? Vous n’avez plus besoin de vous inquiéter. Les ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Intel® Iris® Xe offrent des visuels brillants avec prise en charge de milliards de couleurs, HDR10, son Dolby Atmos et longue lecture de contenu compatible Dolby Vision avec accélération matérielle.

Et en ce qui concerne les jeux, les graphiques Iris Xe offrent un niveau de performances complet pour les joueurs sur ordinateur portable. Jouez à des jeux haut de gamme jusqu’à 1080p à 30 FPS ou plus en Full HD et profitez d’une expérience incroyablement immersive. Les graphiques Iris Xe vous aident également à réaliser des projets créatifs à une vitesse fulgurante grâce à une IA à accélération matérielle unique, le tout dans un ordinateur portable élégant, fin et léger avec des performances de pointe, qu’il soit branché ou débranché.

Connectivité de premier ordre pour une expérience PC incroyable

Êtes-vous quelqu’un qui a besoin d’une connexion rapide et fiable où que vous alliez ? Si tel est le cas, vous avez besoin des meilleures options de connectivité disponibles. Préparez-vous pour des vitesses Wi-Fi gigabit ultra-rapides et des connexions pratiques à un seul câble. Chargez rapidement, transférez des données à des vitesses ultra-rapides et connectez des moniteurs externes et du stockage avec un seul câble. Bénéficiez du meilleur Wi-Fi de sa catégorie pour la visioconférence, jouer à des jeux en temps réel et diffuser en continu les derniers films depuis n’importe quelle pièce de la maison.1

Avis de non-responsabilité :

1Les produits Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) permettent la vitesse maximale la plus rapide possible pour les produits Wi-Fi typiques des ordinateurs portables. Thunderbolt™ 4 est le port le plus rapide disponible sur un ordinateur portable, à 40 Gb/s, par rapport aux autres technologies de connexion d’E/S pour ordinateur portable, notamment eSATA,

Cet article a été créé par l’équipe Studio18 pour le compte d’Intel

