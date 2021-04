Images tirées de la première bande-annonce de The Tomorrow War Herald

Ce matin, Prime Video a dévoilé les premières images du film d’action de Chris Pratt, La guerre de demain!

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé avoir acquis le film d’action de science-fiction / voyage dans le temps, La guerre de demain avec des plans pour le sortir cet été. Aujourd’hui, ils ont offert les premières images du film avec la promesse de la bande-annonce de demain:

Dans The Tomorrow War, le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs dans le temps arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son ancien père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.