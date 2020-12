Images officielles de la Air Jordan 12 «Reverse Flu Game» révélées

La Air Jordan 12 « Reverse Flu Game » est enfin presque là.

En 1997, Michael Jordan cherchait à remporter son cinquième titre NBA avec les Chicago Bulls. En finale, il a affronté les Utah Jazz, et dans le cinquième match, Jordan est tombé malade après avoir mangé de la mauvaise pizza. Malgré cette réaction à la nourriture, MJ a mis sur pied une clinique et a contribué à propulser son équipe vers une victoire qui les a mis en position de remporter tout le championnat. Pendant ce match, Jordan portait une paire de Air Jordan 12 noires et rouges qui ont été rapidement rebaptisées « Flu Game's ». Maintenant, Jordan Brand arrive avec un coloris inversé du jeu de la grippe que les fans attendaient avec impatience, toute l'année. En fait, les images officielles ont été récemment publiées et comme vous pouvez le voir, c'est une chaussure assez vibrante. La tige est recouverte de daim rouge, tandis que le cuir noir est placé sur les côtés. Des lacets noirs sont également ajoutés au mélange car on nous donne des tons contrastés qui créent un effet inverse de l'OG « Flu Game » de 97. Quant à la date de sortie, vous pourrez les copier à partir du samedi 26 décembre pour 190 € USD. Faites-nous savoir si vous prévoyez d'en couper une paire, dans les commentaires ci-dessous.