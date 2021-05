Images de Harry Styles révélées dans son film « My Policeman »

Harry Styles commence sa carrière d’acteur, tandis que les premières images du film qu’il tourne actuellement commencent à émerger: «My Policeman», basé sur le roman de 2012 publié par l’auteur britannique Bethan Roberts.

Styles jouera la jeune version de Tom, un policier qui vit avec sa femme Marion et qui, dans les années 90, l’arrivée d’un homme plus âgé chez eux commencera à explorer certains événements troubles que leur mariage a traversés il y a quarante ans. : un triangle amoureux dans lequel Tom devait choisir entre sa femme et un autre homme.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix partage le premier aperçu de « Tout calme sur le front de l’Est »

Harry Styles tourne MY POLICEMAN, le nouveau film d’Amazon Prime avec Emma Corrin. Le film portera sur l’histoire d’amour secrète d’un policier marié avec un ami de sa jeunesse au Royaume-Uni des années 1950. pic.twitter.com/xYuI10pPW8 – ɐntonio (@levmauc)

4 mai 2021





L’homme mystérieux ne serait autre que Patrick, l’ancien amant de Tom à une époque où les relations homosexuelles étaient illégales. Le film est réalisé par Michael Grandage, un dramaturge et producteur de théâtre qui a un scénario du lauréat d’un Oscar Ron Nyswaner (Philadelphie) pour adapter l’histoire de Roberts en cours de production par Amazon Studios.

« My Policeman » mettra également en vedette Emma Corrin (Diana of Wales dans ‘The Crown’) jouant la version plus jeune de Marion, tandis que David Dawson (‘Luther’, ‘Ripper Street’) sera la version plus jeune de Patrick.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Glenn Close a hâte de jouer à nouveau à Cruella de Vil

C’est le travail d’acteur le plus récent de la carrière de Harry Styles depuis son travail sur « Don’t Worry Darling », réalisé par Olivia Wilde et avec Florence Pugh, nominée aux Oscars. Wilde aurait loué le travail de Styles à travers ses réseaux sociaux en raison de « son humilité et de sa grâce » lors du tournage de ses scènes.

Wilde aurait également profité de l’occasion pour souligner la réticence de nombreux acteurs à avoir des rôles de soutien dans des films mettant en vedette des femmes, mais que ce n’était pas quelque chose qu’il ressentait en travaillant avec Styles.