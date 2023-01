Image Generative AI bots comme DALL-E2, Stable Diffusion sont poursuivis par des artistes pour des droits d’auteur

17 janvier 2023 19:13:27 IST

Trois artistes ont déposé une plainte contre Stability AI, Midjourney, les sociétés derrière les générateurs d’art d’intelligence artificielle Stable Diffusion et Midjourney, et DeviantArt, qui vient de dévoiler son propre générateur d’art d’IA appelé DreamUp.

Les trois artistes, Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz affirment que ces entreprises ont violé les droits de « millions d’artistes », en entraînant leurs outils d’IA sur cinq milliards d’images extraites du Web « sans le consentement des artistes originaux ». ”

L’avocat et typographe Matthew Butterick et le cabinet d’avocats Joseph Saveri, qui se concentre sur les litiges antitrust et les recours collectifs, ont déposé la plainte. Dans un procès connexe concernant le modèle de programmation d’IA CoPilot, qui est éduqué à l’aide de lignes de code recueillies sur Internet, Butterick et Saveri poursuivent actuellement Microsoft, GitHub et OpenAI.

Dans un article de blog annonçant la poursuite, Butterick décrit l’affaire comme « une autre étape vers une IA équitable et éthique pour tous ». Selon lui, la capacité des outils d’art d’IA comme Stable Diffusion à « inonder le marché avec un nombre essentiellement illimité d’images contrefaites infligerait des dommages permanents au marché de l’art et des artistes », causera ces dommages.

Le monde de l’art a réagi de manière agressive à la montée en flèche de la popularité des outils artistiques de l’IA au cours de l’année écoulée. Alors que certains prétendent que ces outils, comme les versions antérieures de logiciels comme Photoshop et Illustrator, pourraient être utiles, beaucoup d’autres sont contre l’exploitation de leur travail pour former ces algorithmes lucratifs. Des millions de photos du Web sont utilisées pour former des modèles d’art génératifs d’IA, généralement à l’insu ou sans le consentement de l’auteur. Ensuite, vous pouvez utiliser des générateurs d’art IA pour produire des œuvres d’art qui imitent le style d’un certain artiste.

C’est une question complexe qui, selon les experts, devra être résolue devant les tribunaux, que ces technologies violent ou non la loi sur le droit d’auteur. La principale défense offerte par les développeurs d’outils d’art IA est que le concept d’utilisation équitable couvre la formation de ce logiciel à l’aide de données protégées par le droit d’auteur.

Mais il existe diverses complexités en ce qui concerne les générateurs d’art IA, et les questions concernant l’utilisation équitable doivent encore être résolues. Il s’agit notamment des emplacements des organisations qui ont construit ces outils, puisque les cadres juridiques de l’extraction de données dans l’UE et aux États-Unis diffèrent considérablement l’un de l’autre, ainsi que les objectifs de ces entités. Stable Diffusion, par exemple, est formé sur l’ensemble de données LAION, qui est créé par un organisme de recherche à but non lucratif basé en Allemagne, et les organismes à but non lucratif peuvent être traités plus favorablement que les entreprises ordinaires dans les cas d’utilisation équitable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?