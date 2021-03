Image conceptuelle Dragon Age 4 représentant Minrathous, la capitale de Tevinter

Dragon Age 4 n’a jusqu’à présent été qu’une première Bande-annonce et peu Images de concept montré. Un autre a maintenant été publié par le producteur exécutif de BioWares, Christian Dailey. Et cette image confirme une fois de plus que nous sommes dans la quatrième partie de Dragon Age Tevinter magiquement sombre sera situé, plus précisément dans la capitale Minrathous.

Nouveaux visuels pour Dragon Age 4: The City Minrathous

Il semble que « Dragon Age 4 » sera la plus sombre de toutes les parties DA. Car même la nouvelle image, qui montre un magicien debout sous la pluie dans une rue latérale sombre, ne déborde pas exactement de joie de vivre. En même temps, la lueur rouge rappelle le sinistre Lyrium rouge, la lueur bleue en arrière-plan témoigne de la magie de la ville – et on y voit la flèche de la ville Cercle des mages?

Comme le confirme le directeur créatif Matthew Goldman, c’est la capitale de Tevinter: Minrathous.

Qu’est-ce que Minrathous? Non seulement c’est la capitale de Tevinter, mais Minrathous est également la plus grande et l’une des plus anciennes villes de tous Thedas. La ville a été construite sur une île rugueuse sur les rives de la mer de Nocen et n’est accessible que par un seul pont. Minrathous se caractérise donc par des ports, des chantiers navals et un gigantesque système souterrain. La ville est protégée par de hauts murs, des golems et le pouvoir de la magie du sang.

Dans la première bande-annonce du jeu, nous avons pu jeter un œil au monde du jeu – et au retour de Solas. © BioWare

Dragon Age 4: Sortie probablement en 2022

EA a déjà annoncé qu’il ne fallait pas s’attendre à la sortie de « Dragon Age 4 » trop tôt, car le jeu de rôle est encore dans une phase de développement antérieure. On ne peut s’attendre à une publication de DA4 qu’à partir de 2022, qui a jusqu’à présent été sous le titre provisoire Le loup effrayé se lève couru.

Vous pouvez trouver toutes les autres informations précédentes sur le jeu sur notre Page de sujet.