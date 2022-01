iMac lent : quelles en sont les causes et ce que vous pouvez faire

Quiconque utilise son iMac depuis longtemps connaîtra certainement le problème : avec le temps, l’ordinateur réagit lentement, les pages ne se chargent plus aussi vite qu’avant, ou le Mac semble tout simplement lent dans l’ensemble. Cependant, cela peut être résolu avec quelques astuces simples.

Par Sébastien Weber

Pour ceux qui passent beaucoup de temps assis devant leur iMac, il n’y a rien de pire que l’ordinateur répondant de plus en plus hésitant aux entrées ou aux programmes et aux pages qui se chargent lentement.

Ces problèmes de performances de votre Mac peuvent généralement être résolus en quelques étapes simples sans avoir à penser à une mise à niveau ou à contacter directement l’assistance Apple.

iMac trop lent ? Une mise à jour pourrait aider

Si votre iMac est lent à démarrer ou à fonctionner lentement, une simple mise à jour du système d’exploitation pourrait peut-être aider, ce que tout le monde a tendance à oublier.

Les mises à jour de macOS n’apportent pas seulement de nouvelles fonctions ou comblent des failles de sécurité, ce qui serait à lui seul une raison de toujours les installer le plus tôt possible. Vous pouvez également avoir des ajustements à bord qui améliorent les performances de l’iMac.

Redémarrez l’iMac

Qu’il s’agisse d’un iMac ou d’un Macbook, la tentation est grande de simplement mettre l’ordinateur en mode veille à la fin de la journée, car ainsi les documents et autres restent ouverts et vous pouvez continuer à travailler le lendemain là où vous vous étiez arrêté.

Mais c’est exactement ce qui rend le Mac de plus en plus lent avec le temps. Donc si vous avez l’impression que l’ordinateur ne réagit plus aussi vite que d’habitude, alors enregistrez vos fichiers et redémarrez l’ordinateur. Cela libère de la mémoire et permet à l’iMac de respirer à nouveau.

Un disque dur plein ralentit les choses

Un Mac lent peut également être un signe que le disque dur commence à atteindre sa capacité. Cependant, les PC Apple ont besoin de suffisamment d’espace de stockage en réserve pour fonctionner de manière optimale.

Par conséquent, cliquez sur le symbole Apple en haut à gauche, puis sélectionnez l’élément de menu « À propos de ce Mac ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur « Disques durs » et vérifiez l’espace libre restant.

Si le disque dur est presque plein, cliquez sur « Gérer » là-bas, où macOS vous recommande de prendre certaines mesures, telles que l’enregistrement de fichiers sur iCloud. « Reduce chaos » vous donne un aperçu rapide, car cet outil vous montre des fichiers volumineux et rarement utilisés, que vous pouvez ensuite supprimer ou déplacer vers une clé USB ou un disque dur externe.





Un espace disque insuffisant peut également ralentir votre Mac.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Fermer les programmes en cours

Une autre astuce simple pour relancer votre iMac : fermez les programmes ouverts. Si vous fermez simplement un programme avec le X rouge, il reste prêt à démarrer, ce que vous pouvez voir à partir du petit point noir sous l’icône dans le dock.

Cependant, si d’innombrables programmes vous attendent, prêts à être réutilisés, cela ralentira également votre iMac à long terme. Par conséquent, vérifiez régulièrement le dock et fermez définitivement les logiciels inutilisés avec un clic droit et l’option de sortie.

Nettoyez votre bureau pour un iMac plus rapide

Comme pour le vrai bureau, il en va de même pour le bureau virtuel de macOS : un lieu de travail bien rangé facilite le travail. De même, un bureau rempli de documents, fichiers, dossiers et applications peut également ralentir votre iMac au fil du temps.

Il est donc conseillé de supprimer ou de déplacer tous les fichiers et co dont vous n’avez absolument pas besoin là-bas, afin que le bureau soit raisonnablement vide. Pour tous les éléments qui doivent y rester, utilisez la fonction « Utiliser la pile », que vous pouvez activer en cliquant avec le bouton droit sur le bureau. Avec cela, votre iMac trie les fichiers indépendamment et les range.

Arrêtez les processus gourmands en matériel

Bien que les solutions mentionnées jusqu’à présent soient assez conviviales pour les débutants, un iMac lent peut également être accéléré à nouveau à l’aide du moniteur d’activité. Mais attention, les processus système pourraient également être interrompus accidentellement ici, rendant l’iMac inutilisable sans redémarrage.

Le moyen le plus simple d’ouvrir le moniteur d’activité est via l’élément de menu « Aller », où vous sélectionnez « Utilitaires ». Vous y trouverez l’entrée « Moniteur d’activité ».

Dans la fenêtre suivante, votre iMac répertorie tous les processus en cours d’exécution, que vous pouvez trier dans la première colonne par nom en fonction de la charge de processeur qu’ils provoquent. Vous pouvez ensuite fermer tous les programmes que vous n’utilisez pas actuellement avec le bouton X en haut au centre et ainsi libérer certaines performances de votre iMac.

En plus de la charge du processeur, l’utilisation de la mémoire est également un facteur intéressant. Par conséquent, dans la même fenêtre, sélectionnez l’élément « Mémoire » en haut, puis répétez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus pour fermer les programmes les plus gourmands en mémoire ici lorsque vous ne les utilisez pas.

Empêcher les programmes de démarrer automatiquement





Vous devez masquer les programmes de démarrage automatique qui ne sont pas nécessaires.



Image : © Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Enfin, interdire aux programmes de démarrer automatiquement lorsque vous démarrez votre iMac est également utile. De nombreux logiciels activent automatiquement cette option lors de l’installation, ce qui peut être pratique, mais bien sûr, cela accapare les performances de votre Mac, ce qui finit par le ralentir.

Pour empêcher les programmes de démarrer automatiquement, ouvrez les Préférences Système et sélectionnez Utilisateurs et groupes. Dans votre profil d’utilisateur, il y a l’élément « Éléments de connexion » où sont répertoriés tous les programmes qui démarrent automatiquement après le démarrage et la connexion. Pour ceux où vous souhaitez l’empêcher, cochez la case « Masquer ».

