iMac 2021 en 5 couleurs et Mac Pro mini compact: voici à quoi ils devraient ressembler

Le nouvel iMac d’Apple devrait non seulement obtenir la puce M1, mais également être commercialisé dans autant de couleurs différentes. On parle aussi d’un Mac Pro mini, qui devrait être beaucoup plus compact que le Mac Pro actuel.

Du moins, c’est ce que prétend le célèbre leaker Jon Prosser dans sa nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube FPT (via MacRumors). Si les iMac n’étaient pas bien connus pour leur variété luxuriante de couleurs dans un passé récent, cela pourrait changer, selon Prosser: selon Prosser, l’iMac reprendra les couleurs de l’iPad Air en 2021 et apparaîtra en gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel.

En conséquence, Prosser a immédiatement distribué une image de rendu avec les nouvelles couleurs, mais note qu’il n’a pas encore vu l’arrière du nouvel iMac. Cela signifie que le design – mis à part les nouvelles couleurs – est purement spéculatif. Apple souhaite utiliser les nouvelles options de couleur pour évoquer des sentiments nostalgiques chez les acheteurs. Après tout, l’iMac est apparu dans des couleurs emblématiques comme la fraise, la myrtille, la lime, le raisin et la mandarine il y a plus de 20 ans.

Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Mac Pro mini

Prosser a également publié une image de rendu pour un nouveau Mac Pro mini. Cela ne devrait représenter que la moitié de la taille du Mac Pro actuel. Selon Prosser, le nouveau Mac Pro aura un design qui correspond à environ trois à quatre minis Mac empilés. Alors que l’unité de calcul doit se trouver en dessous, Apple installera l’unité de refroidissement dans le haut du boîtier.

A lire : ColorOS 11: Oppo présente une mise à jour basée sur Android 11 Plusieurs minis Mac empilés les uns sur les autres: est-ce à quoi ressemblera le nouveau Mac Pro mini?

Bien sûr, les nouveaux Mac auront le chipset M1 d’Apple sous le capot, poursuivant le chemin qu’Apple a déjà emprunté avec les MacBook et Mac mini actuels. Quand exactement Apple présentera les nouveaux modèles n’est toujours pas clair. Au moins les iMac dans les nouvelles couleurs et avec des cadres d’écran plus fins devraient être mis en vente en 2021, tandis que Bloomberg a annoncé 2022 comme année de lancement du Mac Pro mini.