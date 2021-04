‘I’m Gonna F ** k You Up’: Bob Odenkirk se déchaîne dans un film d’une violence épique

MATY Pendentif or 2 tons et diamants initiale - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

PENDENTIF : votre initiale en lettre anglaise découpée dans un coeur or jaune 750 et or rhodié, rehaussé de 5 diamants. Précisez l'initiale à la commande. Délai de réalisation : 10 jours environ.