Ilse Salas revient à l’écran après le succès de ‘Señorita 89’: de quoi s’agit-il

L’actrice revient avec un nouveau projet accompagnée de Paulina Gaitán (Guardian Devil) et Regina Blandón (Cindy la Regia). Ensuite, tous les détails.

©Getty imagesIlse Salas revient à l’écran avec un nouveau projet

Ilse Salas Elle est l’une des actrices qui fait partie de la série à succès StarzPlay ‘Mlle 89’ où elle donne vie au directeur de ‘La Encantada’, un lieu où séjournent tous les modèles qui veulent être ‘Señoritas México’. Maintenant, l’actrice arrive avec un nouveau projet avec Paulina Gaitán (Guardian Devil) et Regina Blandón (Cindy la Regia).

La nouvelle production qui sera présente à Salas est ‘Réinvente-moi’. La comédie débutera le 2 mai et se déroulera entre les aventures qui surviennent lors de la planification d’un mariage. Le tournage aura lieu à Mexico, où différents lieux seront utilisés pour définir « le jour le plus important de la vie d’une personne » contrairement à celui des maquilleurs. Un autre condiment qui se montrera est l’amitié, les relations humaines, le pardon et la solidarité entre amis.

De quoi parlera ‘Make me up again’ ?

Synopsis officiel

« Le film nous présente Alexandra, qui réapparaît dans la vie d’Ana et Rita pour leur proposer de travailler comme maquilleuses lors d’un mariage. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’Alexandra traverse une de ses -déjà connues- crises d’amour. De plus, il a la capacité de les impliquer dans chacun de ses enchevêtrements. La vérité est qu’Ana et Rita sont en faillite, elles ont donc désespérément besoin d’argent. donc la seule issue pour eux est d’essayer de sauver Alexandra sans devenir fou en essayant.

‘Make me up again’ sera distribué au Mexique par Cinépolis et bénéficiera du soutien de Fabula, l’une des sociétés de production les plus expérimentées du Chili.

D’autre part, l’artiste a déclaré au média numérique Premiere que « Quand elle a été invitée à faire ce projet et qu’on lui a dit que Guillermo Calderón allait le diriger, elle a été immédiatement émue car Guillermo est celui qui a écrit, entre autres, El club de Pablo Larraín ». Pour sa part, le réalisateur Guillermo Calderón a déclaré que sa comédie aura un point de départ différent des autres :

« Dans ce cas, la comédie va se construire à partir du drame, à partir d’un groupe d’amis qui doivent se réunir après une longue séparation pour retravailler ensemble. Ils ont du mal à avancer mais ils n’y arrivent pas..

Calderón a mené une interview avec Variety, à l’époque : « Cette comédie doit être légère et lumineuse, pour pouvoir tous nous sortir de la tragédie que nous vivons encore. »

Ilse Salas veut un Latin Award

Ilse Salas a été nominée dans la catégorie Meilleure interprétation féminine, où Penélope Cruz est également présente, pour « Madres paralleles » ; Ángela Molina, pour Charlotte et Blanca Portillo grâce à Maixabel. De cette façon, Salas se rendra à Madrid pour apporter le prix Platine, au meilleur du cinéma et des séries ibéro-américains, dont l’événement aura lieu le 1er mai à Madrid.

