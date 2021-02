Ilse Salas a expliqué pourquoi la deuxième saison de 100 jours pour tomber amoureux est plus détendue

100 jours pour tomber amoureux ont surpris tout le monde et ont lancé sa troisième saison sur Netflix ce mercredi. Sans préavis, la série a rendu ses 35 nouveaux chapitres disponibles et ils sont déjà une tendance sur la plateforme. Ilse Salas, interprète de Constanza Franco, a parlé des nouveaux épisodes et a expliqué la différence qu’ils auront avec le reste. Qu’a t’il dit?

Le programme réussi de Telemundo avait prévu 92 épisodes, mais la pandémie de coronavirus a forcé un changement de plans. « C’était une série depuis le début avec de nombreux chapitres, mais la pandémie a été franchie, ils se sont arrêtés et ont décidé de la transformer en deux saisons; alors que la première était, la seconde nous le faisions », a détaillé l’actrice dans des déclarations à El Universal.

Ilse Salas a parlé de la deuxième saison de 100 jours pour tomber amoureuse

La suite de l’histoire promet de suivre l’accord de 100 jours entre son personnage et Plutarco. Cependant, Salas a annoncé qu’il y aurait des changements dans l’intrigue: « Dans cette nouvelle saison, les personnages continuent de créer des liens avec d’autres qui apparaissent. Je sens qu’ils se détendent plus, ils se battent moins avec leur nouveau mode de vie ».







De plus, l’artiste de 39 ans s’est souvenue du moment où ils la recherchaient pour le projet et a affirmé qu’elle « Cela semblait être une série très légère, mais rien de stupide ». Souligné que « les thèmes profonds et transcendantaux sont traités, presque toujours avec un sens de l’humour. » 100 jours pour tomber amoureux essaie de se plonger dans des sujets qui n’ont généralement pas leur place à la télévision, comme les préférences sexuelles ou la drogue.

«Quand ils ont parlé pour m’offrir le projet, ils m’ont raconté l’histoire et envoyé les informations et j’ai vu qu’ils mettaient en vedette deux femmes de quarante ans qui veulent divorcer, ils ont une vie séparée de leurs enfants et ce n’est pas celles que vous voyez habituellement à la télévision, mais elles étaient imparfaites « , a conclu sur ses motivations en acceptant le défi de Telemundo.