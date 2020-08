Ils volent 1,2 million d’euros de bitcoins sur la plateforme fintech espagnole 2gether

31 juillet dernier la startup espagnole 2gether, une «néobanque» qui opère dans 22 pays d’Europe et qui avait concentré une partie de son activité sur le lancement d’une carte Visa prépayée avec crypto-monnaies, a subi un piratage majeur.

Cette opération a conduit au vol d’environ 1,2 million d’euros sous la forme de crypto-monnaies comme BTC ou ETH. Les portefeuilles, les comptes en euros et les comptes avec leur propre crypto-monnaie 2GT n’ont pas été affectés, et dans 2gether ils confessent que n’ont pas de fonds pour couvrir les positions concernées.

L’annonce officielle ne donne pas de détails sur le problème subi par la plateforme, mais on sait que l’ampleur du vol était d’environ 1 183 millions d’euros, ce qui signifie “26,79% des postes dans les comptes utilisateurs à Kraken”

Bien que les portefeuilles avec crypto-monnaies et euros des utilisateurs soient sûrs, les responsables de la plateforme ont indiqué que “le piratage affecte les comptes d’investissement cryptographiques” et “les mots de passe ont également été compromis”. Ces mots de passe sont cryptés, mais comme il est recommandé aux utilisateurs 2gether de les changer s’ils utilisaient «la même chose sur d’autres plates-formes».

Dans les mises à jour suivantes, 2gether a expliqué que les cartes de crédit et de débit des clients n’ont pas été compromises (ni ceux du 2gether ni ceux utilisés pour la recharge ou le 2GT).

Les dirigeants de 2gether expliquent dans le communiqué qu’ils ont tenté de trouver une solution avec un groupe d’investissement pour trouver “les fonds nécessaires pour couvrir toutes les positions”, mais il n’y a pas eu d’accord possible.

Je trouve la solution que vous donnez risible. Vous me direz déjà qu’il résout de récupérer les cryptos perdus en 2GT, et au-dessus de 26,79% pas le total, avec un jeton qui n’est valable que sur la plate-forme et qu’en ce qui me concerne quand il va sur le marché, il peut valoir 0, 000001ce

– Oliver (@ Oliver40086991) 2 août 2020