ILS VIVENT ENSEMBLE? Kylie Jenner est surprise dans le manoir de Timothée Chalamet : PHOTOS

Kylie et Chalamet ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils vivraient ensemble.



©Getty ImagesLa femme d’affaires et l’acteur ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils passeraient jusqu’à 6 jours par semaine ensemble

La relation de Kylie Jenner et Timothée Chalamet se renforce de plus en plus car bien que diverses sources aient confirmé son existence, L’influenceur et la star de cinéma ont été capturés pour la première fois dans le manoir de l’acteurmettant de côté les rumeurs selon lesquelles ils se fréquenteraient.

C’était le tabloïd américain page 6 celui qui a publié les images de la femme d’affaires maquilleuse lors d’une apparente réunion de familleoù les familles des deux étaient dans un « barbecue ».

Selon le médium Kylie, 25 ans, était accompagnée de Kendall, tandis que Chalamet, 27 ans, était également accompagné de sa sœur.comédienne Pauline Chalamet.

+ Que se passe-t-il entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner ?

Les photos contrastent avec les dernières rumeurs selon lesquelles la relation n’était pas sérieuse et selon les rapports de page 6non seulement ils ont présenté leurs familles et passé du temps ensemble, mais que Kylie et Timothée se voyaient tous les jours.

Le rapport des médias américains a assuré que Kylie séjourne au manoir de Timothée jusqu’à six fois par semaine.Pour ce que Ils ont généré des rumeurs de vie déjà ensemble. Loin de chez eux, le rapport affirme les avoir vus à des rendez-vous pour boire du café et faire de l’exercice régulièrement.

Malgré les photos et le fait qu’ils aient été vus ensemble en permanence, ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet n’ont officiellement confirmé leur relation. Les représentants des célébrités n’ont pas non plus pris position sur la relation.



