Ils versent de la cire chaude sur le visage – le traitement viral sur TikTok risque de s’étouffer

La plateforme de partage vidéo TIC Tac il a le pouvoir de rendre viraux des clips bizarres et intéressants, même si les conséquences de cette soudaine montée en popularité peuvent parfois être imprévisibles et parfois nuisibles. C’est ce qui se passe dans le cas d’un coiffeur qui publie des vidéos avec un soin de beauté plutôt controversé, au cours desquelles les clients viennent recouvert de cire chaude sur tout le visage, y compris les yeux, le nez et la bouche. Les clips sont devenus viraux et il y a maintenant un risque que certains utilisateurs essaient de lire le contenu.

Les vidéos les plus vues faisant référence à la pratique proviennent toutes du même compte, qui à son tour est lié à Kapsalon Freedom, un barbier et coiffeur situé en Hollande. Les clips qui diffusent le traitement étaient en fait moins extrêmes que les plus récents et ont commencé à apparaître sur TikTok vers la fin de l’année dernière – à tel point que l’un des contenus à lui seul a recueilli plus de 80 millions de vues. Ces dernières semaines, cependant, les algorithmes de la plateforme ont transformé le compte Kapsalonfreedomboxmeer en un véritable phénomène viral, mettant également en évidence d’autres vidéos où de la cire chaude est également versée sur le nez et la bouche.

La procédure est conçue pour éliminer les poils indésirables et purifier la peau, mais elle n’est pas sans risques, surtout si elle est effectuée par des personnes qui ne savent pas ce qu’elles font. L’application de cire chaude peut provoquer brûlures et échaudures et le processus de suppression peut entraîner des irritations. Mais il y a deux autres aspects qui inquiètent les observateurs et les experts: le premier est qu’un tel traitement peut être particulièrement dangereux pour organes sensibles comme les yeux et obstruer voies respiratoires du nez et de la bouche; la seconde est que parmi les clients présents dans le tiktok il y a même les enfants et les adolescents, pour suggérer que la pratique est recommandée et sans danger pour eux aussi.

En réalité, le Kapsalon Freedom ne montre rien d’illégal et la pratique n’est pas encore devenue un véritable défi; le reste n’est pas facile à réaliser et peut-être pas aussi spectaculaire s’il est répété par des non-experts. Le risque que quelqu’un essayez votre propre version dans les murs de votre maison cependant, il ne faut pas sous-estimer, également parce que le compte obtenu est considérable: à ce jour, il est suivi par près d’un million de personnes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂