Ils trompent plusieurs politiciens européens par appel vidéo avec un deepfake imitant un opposant russe

Deepfakes comme arme politique. Plusieurs députés européens ont été induits en erreur par cette technologie, croyant passer un appel vidéo avec l’opposition russe. Parmi eux se trouvent Rihards Kols, chef de la commission des affaires étrangères de Lettonie, Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères du Royaume-Uni, ainsi que d’autres politiciens d’Estonie et de Lituanie, comme l’a décrit The Guardian.

Les politiciens européens pensaient s’entretenir avec Leonid Volkov, un allié du chef de l’opposition russe Navalny. Cependant, explique Kols, il s’agissait en fait d’un deepfake élaboré. « Le Kremlin est si faible […] que font-ils fausses réunions pour discréditer l’équipe de Navalny« , Expliquer Tugendhat, une autre des personnes touchées.

Deepfakes fait déjà des ravages sur la diplomatie européenne

Volkov lui-même explique combien le deepfake lui ressemble: « La chose la plus impressionnante est » mon « visage lors de la conférence téléphonique avec les députés baltes. Il ressemble à mon vrai visage, mais comment ont-ils réussi à le mettre sur l’appel Zoom? Bienvenue à l’ère des deepfakes. »

Comme le décrit Meduza, les politiciens auraient été contactés par Volkov le 16 mars et ont demandé une réunion avec la commission étrangère pour discuter de la tentative d’assassinat de Navalny et des politiciens emprisonnés en Russie. La réunion a finalement eu lieu avec Kols le 23 mars, même si les jours précédents, ils auraient également eu un appel vidéo avec d’autres politiciens lituaniens.

Le problème est que de l’autre côté de Zoom n’étaient pas les vrais adversaires russes. Ce Volkov était en fait un deepfake et c’était tout un piège de les laisser dans un mauvais endroit, selon les personnes touchées.

Paire de Viltus @leonidvolkov jeb: kā trīs Baltijas valstis satika viltvārdi un kā vēlāk tāpat « uzķērās » @ltvzinas. Mans skaidrojums šeit: https://t.co/KClylfJEiV. Attēlā – īstais un neīstais @leonidvolkov. Cik viegli vai grūti abi atšķirami – à vērtējiet paši. pic.twitter.com/q6IZf5kVYL – Rihards Kols (@RihardsKols) 22 avril 2021

« Il est clair que l’appel portait sur la décomposition de la vérité ou de la post-vérité et les post-faits ont le potentiel de menacent gravement la sécurité et la stabilité des pays, les gouvernements et sociétés locaux et internationaux », fait valoir Kols.

Bien qu’il existe des mécanismes pour détecter les deepfakes avec un pourcentage d’efficacité élevé, Europol a mis en garde dans son dernier rapport sur les défis de cette technologie, en encourageant l’action pour prévenir ces dangers potentiels.

« Les deepfakes sont l’utilisation la plus connue de l’IA comme vecteur d’attaque et il n’existe actuellement aucune solution technologique sur mesure pour détecter efficacement tous les types de deepfakes », explique le rapport de la police européenne. Cet incident récent avec la Russie est l’exemple public de la façon dont les deepfakes sont utilisés aujourd’hui pour tromper et générer d’éventuels conflits.

