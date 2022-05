Ils suspendent le procès entre Johnny Depp et Amber Heard : quand il reprendra et que va-t-il se passer

célébrités

Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard a subi une modification qui conduira les parties à suspendre leur présence au tribunal. Pour quelle raison et quand reprendra-t-il ?

© GettyIls suspendent le procès entre Johnny Depp et Amber Heard : quand reprendra-t-il et que va-t-il se passer.

Actuellement, le scandale prédominant à Hollywood est centré sur Johnny Depp Oui Ambre Entenduqui sont devant le tribunal du comté de Fairfax, en Virginie, pour les demandes croisées d’agression physique et de diffamation, pour lesquelles ils réclament une somme d’argent millionnaire. Ce mercredi marque un mois depuis qu’ils se sont revus pour lancer les allégations, mais une pause a été annoncée. A voir quand ça reprendra !

Au cours des premières semaines, les témoins les plus proches de l’ex-mariage ont défilé sur la scène de l’établissement pour témoigner de la tempête de leur lien pendant les années de coexistence. Ces derniers temps, il était temps de parler au nom des acteurs, qui ont exposé ce qu’ils ont traversé en couple et les traumatismes, à la fois physiques et psychologiques, laissés par l’une des romances les plus renommées d’Hollywood.

+ Ils confirment la suspension temporaire du procès

Après le deuxième jour où entendu Il devait continuer son témoignage. une suspension du procès a été annoncée, bien que cela n’ait rien à voir avec les parties. La pause est due au juge dans l’affaire, Penney Azcaratequi a demandé un ajournement en invoquant des raisons personnellesBien qu’il n’ait pas été précisé exactement de quoi il s’agissait. Selon certains médias américains, le régulateur avait programmé à l’avance une conférence à laquelle elle devait assister, mais cela n’a rien à voir avec cette situation entre célébrités.

+Quand le procès reprend-il ?

Concrètement, le développement de l’essai est complètement stoppé depuis le vendredi 6 mai dernier. Selon les informations du tribunal de Fairfax, les parties doivent retourner au tribunal le lundi 16 mai prochain à neuf heures du matin et là, le juge Azcarate annoncera les lignes directrices pour que le procès se poursuive normalement.

+Que se passera-t-il au procès ?

Il est prévu qu’à partir de lundi le témoignage de Ambre Entenduqui a révélé des détails orageux qu’il a vécu dans le mariage, tout comme il l’a fait Johnny Depp. Il est prévu que le 27 mai, ils reviennent pour exposer la plaidoirie finale et après cette date, le verdict final est attenduqui déterminera l’un des cas les plus retentissants à Hollywood ces dernières années.

