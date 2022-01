Ils sortent une nouvelle bande-annonce pour ‘Agent Fortune’ : The Great Deception’, la nouvelle production de Guy Ritchie

in

PREMIÈRES

Un agent sera recruté pour les aider dans une mission d’infiltration visant à traquer et à arrêter la vente de nouvelles technologies mortelles d’armes aux mains du milliardaire Greg Simmonds. (Hugh Grant).

© Imbd‘Agent Fortune’: La Grande Déception’

Guy Ritchie revient à la réalisation avec la comédie d’action ‘Agent Fortune’: La Grande Déception’ et sur cette mission, le super espion Orson Fortune (Jason Stathham) doit enquêter et arrêter la vente d’une technologie moderne mortelle dirigée par le marchand d’armes milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant).

Pour atteindre son objectif, il rassemble certains de ses meilleurs agents au monde (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone) et recruter la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett) pour l’aider dans sa mission secrète de sauver le monde.

Synopsis de Operation Fortune : Le grand canular

« L’agent du MI6 Orson Fortune (Jason Statham) et son équipe enrôlent l’une des plus grandes stars de cinéma d’Hollywood (Josh Harnett) pour les aider dans une mission secrète visant à traquer et à arrêter la vente de nouvelles technologies à partir d’armes mortelles aux mains du milliardaire Greg Simmonds. (Hugh Grant) ».

Curiosités

Guy Ritchie et Jason Statham ils se sont rencontrés sur un projet ensemble il y a 24 ans, sur le film Games, Traps and Two Smoking Guns, qui était le premier film de Ritchie et le lancement de Statham vers la célébrité du cinéma.

ils se sont rencontrés sur un projet ensemble il y a 24 ans, sur le film Games, Traps and Two Smoking Guns, qui était le premier film de Ritchie et le lancement de Statham vers la célébrité du cinéma. La dernière fois que Hugh Grant et Bugzy Malone travaillé ensemble était sur un autre projet Ritchie.

Quand est la première?

La sortie de ‘Agent Fortune’ : The Great Deception’ est prévue pour le 21 février.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂