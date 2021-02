Ils sortent la dernière chanson que Ricardo Silva a enregistrée avant sa mort | 45S

Nous ne t’oublierons jamais. Ricardo Silva, le chanteur de la célèbre chanson de Dragon Ball Z «Cha-La Head-Cha-La», est décédé le 7 février, laissant tous les fans de la série et leur travail très tristes. Cependant, l’artiste nous a laissé une dernière création avant d’aller au-delà.

Il a enregistré une dernière chanson pour l’anime L’attaque des Titans, l’une des productions japonaises les plus revendiquées ces dernières années et maintenant, avec la première de sa nouvelle saison, est à la mode depuis plusieurs jours.

Le Mexicain a été l’un des plus grands représentants du doublage latin dans toute sa splendeur. En plus de chanter la célèbre chanson de l’anime créé par Akira Toriyama, il a soutenu le doublage et la musique de programmes tels que « Bob The Builder », « South Park », « Phineas and Ferb », « Digimon », entre autres.

Malheureusement, il a été une autre victime du covid-19, qui a mis fin à sa vie en nous laissant un héritage qui mérite d’être rappelé dans le cadre de l’enfance de millions d’enfants et d’adolescents, en particulier en Amérique latine.

Repose en paix Ricardo et, pour te rappeler, nous avons laissé la dernière chanson qu’il a enregistrée avant de nous quitter.