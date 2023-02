Ils sont identiques ! Spielberg a partagé des vidéos de sa famille qui ont inspiré The Fabelmans

in

Le réalisateur nominé aux Oscars pour son dernier film a partagé des images de son enfance qui vous donneront une peau de poulet.

© IMDbLes Fabelman.

Au début, quand on a commencé à parler du nouveau film de Steven Spielberg, Les Fabelman, tout n’était qu’un manteau de doutes. La rumeur disait qu’il s’agissait d’une histoire autobiographique, mais on savait peu de choses sur l’intrigue elle-même ou sur la période de la vie du réalisateur. parc jurassique engloberait.

Finalement, Les Fabelman sont venus au cinéma et nous avons compris qu’il y avait beaucoup de Spielberg dans Sammy Fabelman: Tous les souvenirs de son enfance et de sa jeunesse, qui ont fait de lui le cinéaste qu’il est aujourd’hui, sont apparus dans ce personnage. Mais aussi dans ceux de la famille de Samy, comme son père a joué par Paul Dano et sa mère, à qui il a donné la vie michelle williams.

Dans les dernières heures Temps de Los Angeles partagé des vidéos enregistrées par lui-même Steven Spielberg Pendant son enfance. On y voyait la mère du réalisateur danser accompagnée de sa petite fille, comme on l’a vu dans la séquence du camp, ainsi que quelques enregistrements de films d’horreur de Spielbergque nous avons également vu dans Les Fabelman.

Le film nominé pour oscar est plein de clins d’œil à la vie du réalisateur de Requin, à la fois du familier et de la manière dont il a appris les ficelles pour être un magicien du cinéma. Des données telles que le fait que son père lui ait donné l’appareil photo ou que sa mère ait eu une liaison avec un autre homme faisaient partie de ce grand film de Spielberg.

+Les Fabelman peuvent-ils gagner l’Oscar ?

Bien qu’au début, elle ait été l’une des préférées avec qui rester l’Oscar, la vérité est que les dernières cérémonies de remise de prix lui ont ôté du poids face au 12 mars. Pour les oscars 2023 il y a un film qui a tous les atouts pour être le grand gagnant de la soirée : Tout partout en même temps, qui remporte le prix que les films qui remportent plus tard le soir du oscar: Le Prix de la Guilde des Producteurs (PGA).

