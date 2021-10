Ils sont à l’extérieur de la bande-annonce évoque des peurs surnaturelles à l’intérieur de votre maison cet Halloween

Ils sont dehors la bande-annonce nous apporte une nouvelle vision de la terreur des réalisateurs Airell Anthony Hayles et Sam Casserly, avec Hellraiserest Nicolas Vince. Juste à temps pour Halloween. L’histoire est celle d’un célèbre psychologue qui tourne un documentaire sur une femme agoraphobe. Cependant, ce faisant, ils sont entourés et entraînés dans des événements surnaturels. Jetez un œil à l’un des films les plus effrayants de cet automne avec Ils sont dehors.

Ils sont dehors stars Emily Booth (Moulin, Horizon de l’événement), Tom Clayton-Wheatley (Harry Potter et l’Ordre du Phénix) et Christine Randall (9, Pleines Lunes). Ils sont dehors est disponible le 29 octobre (juste avant Halloween) en numérique de Terror Films.

Récemment, le réalisateur Airell Anthony a déclaré qu’en grandissant, il avait découvert que son oncle souffrait d’agoraphobie, une maladie qui le fascinait vraiment. Inutile de dire que cette histoire est restée avec lui au fil des ans. Et les réalisateurs voulaient faire un thriller surnaturel semblable à Le sixième sens, et Pique-nique à Hanging Rock. L’idée était là, et une partie de l’histoire aussi, mais relier les deux idées s’est avéré plus difficile qu’ils ne le pensaient.

Ils sont dehors était le résultat lorsque la question a été posée, « Et si l’agoraphobie d’une personne était liée à des événements surnaturels plutôt que d’être un état purement psychologique ? Et si personne ne les croyait ? L’idée rend les possibilités infinies et en fait également un excellent film effrayant et plein de suspense.

Le premier brouillon était écrit et le film commençait à prendre forme, prenant rapidement vie. Après quelques réécritures et ajustements d’humeur, Ils sont dehors est devenu ce qu’il était vraiment censé être. Traverser un état mental avec des thèmes surnaturels est quelque chose qui a non seulement fait l’objet d’études majeures depuis des années, mais aussi un thème parmi d’autres films. L’idée que quelqu’un veuille rester dans la sécurité de sa propre maison de peur que quelque chose de sombre et de mal ne l’attende devant sa porte est à la fois réelle et effrayante. Et si vous ouvriez la porte à un monde d’êtres surnaturels qui vous attendaient ? Et si la maison était le filet de sécurité, et pourtant les gens essayaient de vous faire sortir ou de la quitter ?

Cela soulève vraiment la question : « Et si personne n’était fou ou ne souffrait d’une maladie ? Et s’ils disaient la vérité et que personne ne les croyait ? » Que pensez-vous de la bande-annonce ? Le concept est génial et tout nouveau film pour Halloween est toujours une bonne chose. Je veux dire, qui n’a pas besoin de plus de films pour les garder éveillés la nuit et les faire paniquer ?