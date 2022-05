Ils signalent une nouvelle livraison de Sly Cooper d’ici fin 2022

Le jeu vidéo PlayStation classique, »Sly Cooper » pourrait revenir ce 2022. Selon de nouveaux rapports, une annonce prochaine d’un nouveau jeu dans la franchise sera faite, annonçant septembre prochain avec une date de sortie pour la fin de cette année. Le dernier jeu » Sly Cooper: Thieves in Time » est sorti il ​​y a plus de dix ans, en exclusivité sur PlayStation 3.

Les rumeurs d’un nouvel épisode ont été corroborées par des utilisateurs jouissant d’une bonne réputation en matière de jeux vidéo, frappant plusieurs des versions à venir. Le nouvel épisode de »Sly Cooper » a commencé à jouer l’année dernière quand Nick Bakerun initié de Sony, a rapporté que sa source de confiance avait confirmé le retour imminent du raton laveur.

» Sly Cooper » a lancé son premier opus en septembre 2002, gagnant un grand nombre de fans depuis, devenant l’une des communautés de jeux vidéo les plus influentes dans le monde des jeux vidéo. Les jeux « Sly Cooper » ont engendré plusieurs retombées et deux bandes dessinées, et la tétralogie a reçu un remaster qui peut être joué via le service d’abonnement PlayStation Now.

Sucker Punch Productions a développé les trois premiers jeux Sly Cooper, ainsi que le jeu d’action-aventure 2020 Ghosts of Tsushima, qui aurait une suite en développement. La quatrième et plus récente version de la série a été produite par Sanzaru Games, un studio plus petit connu pour ses adaptations et remakes des jeux » Ratchet & Clank » et » God of War ».

La saga met en vedette Sly Cooper, un raton laveur descendant d’une lignée de maîtres voleurs, connu pour voler d’autres voleurs. Sly et son équipe, composée de ses amis Bentley et Murray, participent à de nombreux cambriolages élaborés à travers le monde. Cependant, le trio est constamment poursuivi dans son voyage par l’inspecteur d’Interpol Carmelita Fox, qui est également l’intérêt amoureux de Sly.