Ils se sont moqués ! La vidéo ironique des Boys qui rient à Disney + Day

Bandai Namco Cyberpunk 2077 - Day One Edition - Xbox One

Cyberpunk 2077 est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans un monde ouvert appelé Night City, une mégalopole obsédée par la force, le glamour et les modifications du corps. Vous assumez le rôle de V, un mercenaire à la recherche d’un implant rare (et unique) qui est la clé de l’immortalité. Vous pouvez ajuster vos propres personnages de cyberware, choisir l’ensemble de compétences et le style de jeu et explorer une vaste ville où vos choix influencent l’histoire et le monde qui vous entoure. En tant qu’outlaw, vous partez à l’aventure : Devenez un cyberpunk ; un locuteur équipé d’extensions cybernétiques et parvenez au sommet des rues de Night City. Vivez dans la ville du futur : Entrez dans le monde ouvert de Night City, l’endroit où de nouveaux standards voient le jour en termes de graphisme, de complexité et de profondeur. Volez l’implant qui offre la vie éternelle : Assumez le travail le plus risqué de votre vie et découvrez l’implant prototype qui est la clé de l’immortalité.Le jeu comprend les éléments physiques suivants : - Boîtier avec des disques de jeu. - Compendium mondial qui contient les détails des paramètres et de la scène du jeu. - Cartes postales de Night City. - Carte de Night City. - Autocollants Goodies numériques : - Bande audio du jeu. - Livret Art avec une sélection de dessins du jeu. - Cyberpunk livre source 2020. - arrière-plan pour ordinateur de bureau et mobile.