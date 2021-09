Ils se sont encore croisés ! Neymar de nouveau à La Casa de Papel

Depuis son lancement mondial en Netflix il y a des années, Le vol d’argent a rassemblé des fans du monde entier. C’est que tout le monde a été piégé dès les premiers épisodes avec cette série chargée de adrénaline et tension. Des braquages, des plans qui semblent parfaits, des explosions et même des romances ont été la clé pour obtenir un bel accueil du public. Tel est le cas, que plusieurs Célèbre ils ont avoué être fans de séries.







L’un d’eux était Neymar, le footballeur brésilien qui, depuis qu’il a vu la fiction sur la plateforme de streaming, s’est révélé être unun grand suiveur. Après avoir partagé à plusieurs reprises cette énorme passion pour les voleurs de singes rouges, ce sont les mêmes producteurs de la série qui l’ont invité à faire un camée dans l’une des saisons. Et maintenant, ils se sont croisés à nouveau.

Dans la troisième partie de Le vol d’argent, Neymar avait un petit participation en tant que moine du monastère où Professeur et Berlin ils ont planifié le grand vol de la Banque d’Espagne. Beaucoup n’ont pas découvert sa performance dans la série : à la sortie des épisodes, cette scène avait été supprimée. À ce moment-là, le footballeur avait été signalé pour viol et la plateforme de streaming a préféré attendre que l’affaire soit résolue devant les tribunaux.







Finalement, le parquet de San Pablo a porté plainte en raison du manque de preuves, le N rouge a donc re-téléchargé les épisodes avec la participation de Neymar inclus. Pour que personne ne le rate, ils l’ont partagé sur leurs réseaux sociaux et sur leur chaîne YouTube. Si vous voulez le voir, il vous suffit de chercher le chapitres 6 et 8, où vous trouverez l’athlète se moquant de lui-même et faisant remarquer qu’il n’aime pas le football ou les fêtes.

En 2019, le joueur du Paris Saint Germain a écrit sur Twitter : « Pourrait réaliser mon rêve et fais partie de ma série préférée. Et maintenant je peux partager João avec vous tous #Nouveau”. Mais le lien entre Neymar et Le vol d’argent ça ne s’arrête pas là. Alerte spoil! Dans l’un des épisodes de la cinquième saison sorti hier, certains otages parviennent à accéder à tout l’arsenal que les braqueurs cachent pour se défendre à la Banque. Arturito, le personnage le moins aimé du public, remarque en trouvant cette grande aide pour se libérer de l’enlèvement : «Nous avons Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo !”.