Ils se marient sur TikTok à 15 et 16 ans, la vidéo est virale

Chaque jour TIC Tac des contenus de toutes sortes sont publiés, et les utilisateurs de la plateforme de partage de vidéos ne manquent pas, simplement pour rendre hommage à des occasions spéciales, comme cela se produit sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Cependant, un cas qui a eu lieu en Malaisie est devenu un phénomène viral: c’est le mariage de deux adolescents de 15 et 16 ans, dont les âges ont mis en lumière les contenus partagés et suscité un débat sur leur union.

Les vidéos de l’événement ont été publiées sur le réseau social par la tante et la demoiselle d’honneur de la mariée, qui, dans l’un des clips, ont demandé à ses abonnés l’âge du couple. Après avoir révélé la réponse – elle a 15 ans, il en a 16 – ils ont commencé intensifier les commentaires sur les vidéos des spectateurs qui ont critiqué un syndicat à un si jeune âge. En Malaisie, en effet, la loi prévoit que l’âge minimum du mariage est de 18 ans, mais pour la loi islamique également en vigueur, la limite est abaissée à 16 ans pour les filles, avec des exceptions encore moins restrictives qui peuvent être garanties au cas par cas. cas pour les deux sexes.

Bref, le syndicat est légal, même si la situation est dénoncée depuis un certain temps par des organisations qui luttent pour les droits des mineurs partout dans le monde et également critiquée dans le pays, comme le démontrent les commentaires en langue sur les vidéos. Juste l’intensification des réactions aux clips de mariage doit avoir réveillé les algorithmes de TikTok toujours à la recherche de contenus potentiellement viraux: le système a en fait valorisé les contenus en les proposant aux pages Per Te d’un certain nombre de personnes autrement difficiles d’accès à partir du seul compte de l’auteur. La vidéo des moments forts du mariage a été supprimée après avoir atteint plus d’un million de vues en quelques heures, mais les clips préparatoires et de cérémonie restent en ligne, tous avec plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues et des milliers de commentaires au total.