Ils révèlent que la nouvelle saison de ‘Dexter’ n’aura pas de distribution originale

L’acteur qui a joué le personnage de Harry Morgan au «Dexter», James Remar a révélé que la série n’aurait pas le casting original lors de son retour pour une neuvième saison.

Après le décès du personnage de Remar au cours de la saison 1, l’acteur a eu des apparitions récurrentes tout au long des huit saisons de la série en jouant Harry Morgan, le père adoptif de Dexter, qui est apparu dans des flashbacks utilisés pour montrer l’enfance du protagoniste.

Alors que le retour de « Dexter » se rapproche de plus en plus pour une saison supplémentaire, aucun retour officiel n’a été annoncé pour aucun des membres de la distribution d’origine autre que le rôle principal. Michael C. Hall, ce que Remar a confirmé.

Par le biais de son compte Instagram officiel, James Remar a expliqué qu’il ne connaissait pas les plans de Showtime pour le retour de la série car il n’était pas impliqué, en plus de commenter que les membres de la distribution d’origine voulaient revenir, mais aucun n’a été contacté.







En revanche, la neuvième saison de ‘Dexter’ reviendra à l’automne prochain, promettant de mettre un point final satisfaisant pour les fans de la série.