Ils révèlent que la dernière saison de ‘Lucifer’ sera « très différente » des autres

Le créateur de la série à succès, ‘Lucifer’, Joe Henderson, a révélé que la sixième et dernière saison de l’émission sera « très différente » de la cinquième tranche.

Lors d’une nouvelle interview avec Wordballoon, le showrunner de la série a évoqué les deux saisons avant l’arrivée de la deuxième partie de la cinquième saison de «Lucifer» le mois prochain.







Henderson a déclaré qu’il aimait les cinquième et sixième saisons de «différentes manières», expliquant que «la saison 5B sera formidable et épique; le sixième sera doux et personnel. Je ne sais même pas comment les comparer ».

«Ils sont très différents, et malgré eux si complémentaires. Ils font partie d’une histoire qui se déroule », a ajouté le showrunner de« Lucifer ».







En ce moment, la saison 5B de ‘Lucifer’ sera diffusée à partir du 28 mai prochain.