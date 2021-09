Ils révèlent quand commencera la recherche du nouveau James Bond

Cette semaine, nous allons enfin pouvoir profiter de « No Time To Die », le nouvel opus tant attendu de la saga James Bond, en salles. Le film réalisé par Cary Fukunaga a non seulement la marque importante d’être le numéro 25 de l’histoire de la franchise, il présentera également les adieux de Daniel Craig à son rôle d’agent 007 dans une conclusion épique du voyage qu’il a entrepris tout au long de « Casino ». Royale », « Quantum of Solace », « Skyfall » et « Spectre ».

Craig est à ce jour le cinquième acteur à jouer le rôle de Bond, et il ne sera certainement pas le dernier que nous verrons sur grand écran, tant de choses ont été spéculées sur qui sera le nouvel acteur chargé de le jouer dans son prochaine livraison. Un sujet dont la productrice Barbara Broccoli a partagé quelques mots.

Selon Deadline, Broccoli a partagé dans une interview pour BBC Radio qu’ils s’attendaient à ce que Daniel Craig ait son moment de célébration. « L’année prochaine, nous commencerons à penser à l’avenir », a-t-il déclaré. Michael G. Wilson, producteur de la franchise depuis « Moonraker » en 1979, a déclaré que le départ de Craig dans le rôle de 007 laissait « de très grosses chaussures à remplir ».

Lors d’une conversation séparée avec Hey You Guys, Wilson a noté que Craig lui manquera « énormément » dans le cadre de la franchise James Bond. « Il est profondément aimé. Parce que les gens le respectent en tant qu’acteur et ils le respectent en tant qu’être humain ». Il a également noté que l’acteur prenait beaucoup de sérieux dans son travail au sein du film en raison de sa position de producteur.

Broccoli confirme qu’à l’heure actuelle, la recherche du nouveau James Bond est « inexistante » et qu’en ce moment personne n’est recherché pour remplacer Craig, qui célèbre avec ce film ses 15 ans d’être le protagoniste de la saga. « Nous voulons qu’il ait son moment et que le public l’apprécie vraiment », a-t-il déclaré.

Sur internet, des sondages et des pools ont commencé à apparaître dans lesquels Tom Hardy, Henry Cavill et Idris Elba se positionnent comme les favoris pour être le nouvel agent 007. Ces derniers mois, Régé-Jean Page, star de la première saison de « Bridgerton » sur Netflix.