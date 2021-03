Ils révèlent l’origine du chien de Daryl dans «  The Walking Dead  »

L’épisode le plus récent de la saison 10 de ‘Les morts qui marchent’ a révélé l’origine du chien de Daryl au salon.

Lors de la diffusion de l’épisode intitulé, ‘Trouve-moi’, le spectacle voyage cinq ans dans le passé de l’actualité, lorsque Daryl est à la recherche de Rick grimes après sa disparition.

En s’arrêtant à une rivière, le lionceau apparaît pour la première fois, le menant à une cabane et plus tard, Daryl il retrouve le chien, bien que cette fois il rencontre son propriétaire dans la cabane, qui le prend plus tard en otage.

Finalement, le propriétaire le laisse partir et des mois plus tard, Daryl et le chien se retrouve à nouveau, la femme révèle également que le nom de l’animal est simplement, Chien.

Plus tard, Daryl rencontre la femme plusieurs fois, dont le nom est Horrible et elle a perdu son fils après avoir été mordue par des promeneurs le jour même de la naissance du chien, ce qui l’a incitée à adopter une vie sauvage.

Un jour où Daryl il retourne à la cabane il se rend compte que Horrible ce n’est plus et seul le chien est là, s’aventurant dans sa recherche.

Anciennement le showrunner, Angela Kang, fait allusion un peu à l’histoire de l’origine du chien, «Alors on se demande comment montrer l’état dans lequel il se trouve? Daryl? … je pensais que ce serait formidable s’il était loin de tout pendant un moment après la mort Meule».

« Daryl il a juste disparu. Oui Daryl c’est quelqu’un qui chasse et fera des choses … je pensais qu’un chien serait un bon compagnon pour lui … cela montre qu’il a toujours le désir d’avoir des relations d’une certaine manière … et le chien est un compagnon fidèle .

D’un autre côté, il a été récemment confirmé que saison 11 de ‘Les morts qui marchent’ Il sortira l’été prochain.