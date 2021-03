Ils révèlent l’actrice qui sera Mariah Carey dans la saison 2 de la série de Luis Miguel

La deuxième saison de la série Luis Miguel Sur le service de streaming Netflix, c’est l’un des contenus les plus attendus par les téléspectateurs de l’année. Le premier opus a été surprenant lorsqu’il a rencontré un côté méconnu du chanteur et a fait des témoins oculaires auprès du public dans le cas de sa mère, dont on ignore à ce jour où il se trouve. Nous savons que nous aurons de nouveaux acteurs, et l’un sera Jade Louise Ewenqui sera Mariah Carey.

Pour la saison 2, nous aurons Diego Boneta (Luis Miguel) dans le rôle principal, accompagné de Camila Sodi (Erika Camil), César Bordon (Hugo López) et Juan Pablo Zurita (Alejandro Basteri). Ainsi que les nouveaux visages: Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Canne Juan Ignacio (José Pérez), Teresa Ruiz (Azucena), Valery Sais (Young Michelle) et Axel Llunas (Sergio Basteri jeune).

Ce week-end, ils ont révélé que Jade Louise Ewen pour jouer Mariah Carey dans le programme. Elle est une actrice et chanteuse de 33 ans, née à Londres, en Angleterre. Elle est reconnue pour avoir représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision 2009 et pour sa participation au groupe Sugababes, avec qui elle a un album studio. Solo a un single et trois albums: « Got you », « It’s My Time » et « My Man ».

Écaille de tortue était l’une des femmes les plus transcendantales de la vie du Soleil du Mexique, dans une romance qui a duré trois ans, lorsqu’ils se sont rencontrés à Aspen. Il sera l’une des personnalités reconnues que la deuxième saison aura, qui abordera les années 90 et le début des années 2000, on s’attend donc à ce qu’il y ait plus de surprises dans les épisodes.

A celle Epoque Luismi entre dans une étape différente de sa vie dans laquelle il a peu de liens avec sa fille, est plus préoccupé par la disparition de sa mère et commence par ses problèmes de santé. La saison 2 de la série d’artistes mexicains arrivera le 18 avril prochain, avec un chapitre par semaine.